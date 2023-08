Antonela Roccuzzo e Victoria Beckham já se divertem juntas em Miami

Lionel Messi e sua família passaram por muitas mudanças em suas vidas desde que chegaram a Miami. Novo estilo, uma cidade diferente e por isso estão tendo que se adaptar o mais rápido possível em todas as áreas.

Messi com novos companheiros e uma nova liga; seus filhos terão uma nova escola, amigos diferentes e até novos lugares para se divertir; e Antonela Roccuzzo, do Messi esposa, também tem um novo mundo para mergulhar.

Ela já começou a fazer novos amigos e mostrou isso nas redes sociais.

Roccuzzo postou uma foto com seus novos amigos, incluindo Victoria Beckham, a esposa do ex-jogador de futebol David Beckham, No instagram. A imagem deu a volta ao mundo e talvez mostre o início de uma sólida amizade.

A noite aconteceu em um dos restaurantes exclusivos de Miami, o Papi Steak, onde Antonella e vitoria foram acompanhados por Elena Galeraesposa de Sérgio Busquets; Andrea Rajaciccompanheiro de ex-jogador de futebol Thierry Henry; e Isabel Grutmansócio do empresário David Grutman.

Antonela Roccuzzo e sua noite de garotas

“Meninas”, acompanhadas de um emoji de coração é o que Antonella escreveu na legenda da foto em que aparecem os cinco. vitoria respondeu com alguns corações, naquela que poderia ser a primeira de muitas saídas.

Messi e Beckham’s seguidores expressaram sua alegria ao ver as esposas de ambos felizes e compartilhando momentos juntos.

Por enquanto Leo Messi continua deslumbrando em campo com cinco gols em três jogos e o Inter Miami nas oitavas de final da Copa das Ligas, a esposa também está se divertindo com os novos amigos, curtindo a nova vida na cidade norte-americana.