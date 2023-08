Antonio Gates lidera forte lista de jogadores elegíveis pela primeira vez para a indução do Hall da Fama de 2024

On quinta-feira à noite, o Cleveland Browns e Jatos de Nova York começou a pré-temporada lutando no Jogo Hall da Fama. No sábado, o Hall da Fama do Futebol Profissional de 2023 classe foi introduzida em Canton, Ohio.

Os nove ilustres jogadores que agora estão imortalizados em NFL história são:

Joe Thomas: tackle ofensivo, Cleveland Browns

Ronde Barber: Cornerback, Tampa Bay Buccaneers

Don Coryell: treinador principal, San Diego Chargers

Darrelle Revis: Cornerback, New York Jets

Chuck Howley: Linebacker, Dallas Cowboys

Joe Klecko: atacante defensivo, New York Jets

DeMarcus Ware: Linebacker, Dallas Cowboys

Ken Riley: Cornerback, Cincinnati Bengals

Zach Thomas: Linebacker, Miami Dolphins

Quem é elegível em 2024?

Com esses nove jogadores consagrados, muitos já voltaram sua atenção para a classe do Hall da Fama do ano que vem e quem poderia entrar no que é considerado um dos Hall da Fama mais difíceis de qualquer esporte.

Embora existam vários jogadores notáveis ​​que foram elegíveis para fazê-lo, mas ficaram aquém até este ponto, eles terão uma forte concorrência de jogadores qualificados pela primeira vez no próximo ano.

Dos mencionados acima, Antonio Gates e Júlio Pimentas são os únicos que parecem indubitáveis ​​ao fazê-lo, potencialmente em seu primeiro ano de elegibilidade.

Gates é o líder de todos os tempos em touchdowns entre tight ends (116) e é o terceiro em recepções (955) e jardas recebidas (11.841). Peppers ocupa o quinto lugar na história da NFL com 159,5 sacks e fez nove Pro Bowls.

Casos difíceis de fazer

Brandon Marshall tem uma chance real de eventualmente entrar, já que ele é o 23º em jardas de recebimento de todos os tempos entre os wide receivers. O mesmo vale para Haloti Ngata, que foi uma força dominante no ataque defensivo e fez cinco Pro Bowls.

Os outros dois são casos únicos e difíceis. Jamal Charles e Eric Berryambos Kansas City Chiefs produtos, eram jogadores de destaque em suas posições, mas não tinham a longevidade que a maioria dos membros do Hall da Fama tem – embora isso se devesse principalmente a circunstâncias fora de seu controle.

Berry rasgou seu ACL na semana 1 da temporada de 2011, depois de chegar ao Pro Bowl como novato. Ele então teve sua temporada de 2014 devastada por uma entorse no tornozelo e uma luta contra o câncer. Ele voltou e foi um All-Pro do primeiro time em 2015 e 2016, antes de mais lesões interromperem sua carreira em 2018. Ele tem uma chance, mas será preciso muito convencimento para os eleitores.

Quanto a Charles, muitos estarão defendendo que ele consiga, mesmo que as lesões tenham prejudicado seu currículo geral. Suas 5,4 jardas de carreira por carregamento são o melhor número da história da NFL, mas ele é apenas 59º no total de jardas corridas. Suas impressionantes 2.593 jardas como receptor também devem ser levadas em consideração.

Charles foi indiscutivelmente um dos cinco melhores running backs eficazes e eficientes de todos os tempos, mas com apenas cinco anos no topo de seu jogo, os eleitores podem segurá-lo contra ele.