ANTT deve lançar edital de concurso em breve

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está com os trâmites para a realização de um novo processo seletivo. Assim, já conta com comissão formada e agora está em fase de seleção da banca organizadora. Isto é, que ficará responsável pelas inscrições, aplicação das etapas avaliativas e divulgação do resultado final do certame.

No geral, o novo concurso do órgão possui o objetivo de preencher 50 vagas para o posto de especialista em regulação de serviços públicos de energia. Trata-se, portanto, de função que se direciona a candidatos com formação superior.

O cargo conta com remuneração inicial de R$ 17.071,35.

O processo seletivo teve sua autorização no dia 19 de julho. Assim, a portaria que autoriza a realização de um novo concurso foi assinada pela líder do Ministério da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Então, assim que houver a seleção da banca, o próximo passo será a publicação do edital, que deve ocorrer nos próximos meses.

Concurso da ANTT já possui comissão

Com a oferta de 50 oportunidades já liberadas pelo Governo Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres possui uma comissão especial montada. Assim, esta consiste em um grupo de servidores ficará responsável pelo próximo certame da autarquia.

A portaria, com publicação no último dia 02 de agosto, conta com os nomes de todos os membros que fazem parte do grupo, sendo eles:

Daniel Oliveira Silva, Presidente;

Dalton da Silva Neiva, Vice-Presidente;

Cláudia Fátima da Fonseca Alves;

Cristina Falk Antonio;

Iana Holanda Risuenho.



O grupo será responsável por gerenciar todo o processo de escolha da banca organizadora. Além disso, também irá acompanhar as etapas do processo seletivo até a homologação dos resultados finais.

ANTT divulga empresas com interesse de ser banca

O grupo responsável por todos os detalhes para a realização do concurso público do órgão já iniciou as etapas para a escolha da sua próxima banca organizadora.

Nesse sentido, recentemente, a ANTT, divulgou que as seguintes empresas manifestaram interesse em atuar como banca organizadora do próximo certame, sendo elas:



Fundação Getúlio Vargas (FGV);

Cebraspe;

Fundação Carlos Chagas (FCC);

Instituto de Desenvolvimento Educacional (Idecan);

Instituto Avalia; e

Instituto Nosso Rumo.

De acordo com o órgão, até o momento, não existe nenhum prazo para que se finalize o processo de escolha da empresa que irá coordenar o concurso. No entanto, a expectativa é que este termine em breve.

Publicação de edital deve ocorrer até janeiro de 2024

Após o início do processo de seleção da banca organizadora, a expectativa é de que o edital oficial do próximo certame da ANTT não demore muito para ser publicado.

Contudo, a portaria que autoriza e regulamenta a realização do novo concurso público apresenta a exigência de que o documento seja publicado dentro do prazo máximo de até seis meses. Isto é, de forma que o prazo se extingue na data de 15 de janeiro de 2024.

Já as avaliações deverão acontecer dois meses após a publicação do edital, ou seja, até o mês de março do próximo ano.

De acordo com a ministra Esther Dweck, líder do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pasta responsável pela análise e liberação de editais federais, o objetivo é de que os editais liberados sejam publicados ainda durante este ano. Assim, a previsão é de que as nomeações devem acontecer ao longo de 2024.

ANTT conta com 788 cargos desocupados

Atualmente, a Agência Nacional de Transportes Terrestres conta com cerca de 788 cargos desocupados. Destes, são 331 para a função de especialista em regulação de serviços de transportes terrestres, única carreira autorizada no novo processo seletivo.

O número total de cargos vagos no órgão acaba sendo superior ao quantitativo de oportunidades ofertadas. Desta forma, existe a possibilidade de que novas convocações sejam realizadas ao longo do período de validade do certame.

Segundo a ANTT, o quadro de servidores do órgão possui 46% de seus cargos desocupados.

Sem a realização de um novo concurso público desde o ano de 2013, a autarquia pontua que a taxa de desligamentos acabou aumentando em 2023. Desse modo, saltou de 1% nos últimos três anos, para 1,23% em junho deste ano.

“Assim, a não realização de concurso público aliado com a evasão de servidores poderá comprometer a agência em sua capacidade institucional, no exercício de sua missão, bem como o atingimento dos objetivos propostos pelos Programas instituídos pelo Governo Federal, aderentes à função da Agência”, relata a ANTT.

Novo concurso também terá vagas para nível superior

Em sua solicitação, a ANTT acabou pedindo ao Governo Federal a liberação de um edital com a abertura de 362 novas vagas para cargos de nível médio, técnico e superior.

No entanto, somente 50 vagas foram liberadas para a função de especialista em regulação de serviços de transportes terrestres. O posto conta com a exigência de formação superior.

A carreira possui atribuições relacionadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos de transportes terrestres, inclusive infraestrutura, bem como à implantação de políticas e à realização de estudos e levantamentos sobre todas as atividades.

Ademais, a função conta com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Segundo as últimas exigências do edital para o posto no ano de 2013, o candidato deve: