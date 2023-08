ANÚNCIO sobre bateria de celular CHOCA a todos

As preservações da vida útil da bateria de celular são cruciais para assegurar seu adequado funcionamento a longo prazo. Diversos comportamentos frequentes podem não só esgotar a carga rapidamente, mas também prejudicar permanentemente a capacidade do dispositivo.

Esses comportamentos são, muitas vezes, ações corriqueiras que as pessoas nem notam o quanto danificam a bateria de celular. Então, para que você não perca seu aparelho e aumente sua vida útil, veja abaixo o que deve fazer para ter uma bateria de longa duração.

Evite esses comportamentos prejudiciais com a bateria do celular

Evitar deixar o celular em carga durante a noite toda

Conectar o dispositivo à energia por muitas horas pode sobrecarregar a bateria, causando um desgaste prematuro ao longo do tempo.

Não utilizar carregadores originais

Carregadores não certificados ou genéricos podem fornecer voltagens inadequadas, danificando a bateria e até mesmo apresentando riscos de segurança.

Evitar expor o celular a temperaturas extremas

Calor excessivo pode acelerar o envelhecimento da bateria, diminuindo sua vida útil. Evite expor o celular diretamente à luz solar ou em locais muito quentes, como dentro de um carro estacionado.

Ajustar o brilho da tela



Você também pode gostar:

O brilho intenso da tela consome muita energia. Reduza o brilho para economizar bateria e prolongar sua vida útil.

Evitar manter muitos aplicativos abertos

Deixar vários aplicativos em execução em segundo plano pode descarregar a bateria rapidamente. Feche os aplicativos não utilizados para economizar energia.

Manter o sistema operacional atualizado

Atualizações do software geralmente incluem otimizações que melhoram o consumo de bateria. Ignorar essas atualizações pode prejudicar o desempenho da bateria.

Evitar carregar o celular até 100% frequentemente

Carregar a bateria até o máximo constantemente pode causar estresse e reduzir sua capacidade ao longo do tempo. É melhor manter a carga entre 20% e 80% para prolongar a vida útil.

Zelar pela saúde da bateria do celular é essencial. Ao evitar esses hábitos prejudiciais, você pode estender a vida útil da bateria do seu dispositivo móvel e mantê-lo funcionando de forma eficiente por mais tempo. Lembre-se de que cuidar da bateria é uma parte importante da manutenção geral do seu dispositivo, o que contribuirá para uma experiência mais satisfatória a longo prazo.

Aumentar a duração das baterias é possível, segundo cientistas

A duração da bateria representa um desafio contínuo para empresas de tecnologia. Assim, cientistas da Escola de Engenharia da Universidade de Rice, nos EUA, desenvolveram uma fórmula para aumentar a capacidade das baterias de íons de lítio usadas em celulares.

O processo envolve o revestimento dos ânodos de silício, uma espécie de eletrodo, que tem as partículas de metal de lítio mais estável. A pesquisa demonstrou que a aplicação desse revestimento pode melhorar a duração da bateria do celular em até 44%.

Contudo, o estudo também identificou uma desvantagem: quando carregadas a 100%, essas baterias tendem a descarregar com mais facilidade nos ciclos posteriores. Isso diminui sua vida útil ao longo do tempo, como citamos.

Sibani Lisa Biswal, engenheira química responsável pela pesquisa, explicou que o silício forma uma camada conhecida como interfase de eletrólito sólido (SEI), que consome o lítio. Essa camada se forma quando o eletrólito reage com os íons e elétrons na célula da bateria, isolando o eletrólito do ânodo e interrompendo a reação.

Todavia, o SEI pode se romper durante os ciclos da carga e da descarga, esgotando mais ainda a reserva de lítio de forma irreversível. Enquanto isso, outras pesquisas buscam tornar as baterias mais eficientes e sustentáveis. Um grupo de pesquisadores da Universidade Flinders e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Zhejiang desenvolveu com sucesso o primeiro estágio de baterias que não utilizam materiais tóxicos.

Essas novas baterias usam “radicais orgânicos estáveis” com líquidos à base de água como eletrólitos, sendo as primeiras baterias de radical orgânico de alumínio. Essa abordagem promissora torna as baterias menos propensas a incêndios e mais estáveis ao ar.