ANVISA abre VAGA DE EMPREGO; veja como se candidatar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) está com um processo seletivo aberto para a contratação de um consultor na área de Farmacovigilância. Essa oportunidade faz parte do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e o selecionado irá apoiar a ANVISA na curadoria de listas de Relatórios Periódicos de Avaliação Benefício-Risco (RPBRs). Se você possui o perfil adequado e está interessado em trabalhar nessa área, siga as orientações abaixo para se candidatar.

Requisitos e qualificações

Antes de se candidatar, é importante verificar se você atende aos requisitos e qualificações necessárias para a vaga na ANVISA. Confira abaixo as principais exigências:

Formação acadêmica: É necessário possuir graduação em áreas relacionadas à saúde, como Farmácia, Medicina, Biomedicina, entre outras. Experiência profissional: É desejável ter experiência na área de Farmacovigilância, especialmente no manuseio e análise de Relatórios Periódicos de Avaliação Benefício-Risco. Conhecimento técnico: É importante ter conhecimento sobre as diretrizes e regulamentos da ANVISA relacionados à Farmacovigilância. Idiomas: É necessário possuir fluência em inglês, tanto na escrita quanto na fala.

Certifique-se de que seu perfil profissional atende a esses requisitos antes de prosseguir com a candidatura.

Prazo e envio de currículo

O período para envio dos currículos é de extrema importância. Nesse caso, o prazo final é até a próxima quarta-feira (6/9). Portanto, é essencial que você se organize e envie sua candidatura dentro do prazo estabelecido.

Para se candidatar a essa vaga na ANVISA, siga as orientações abaixo:

Acesse o site oficial da ANVISA e procure pelo edital da vaga em questão. Leia atentamente o edital para se certificar de que você atende a todos os requisitos. Preencha o formulário de inscrição online, fornecendo todas as informações solicitadas. Certifique-se de preencher corretamente todos os campos obrigatórios. Caso encontre alguma dificuldade durante o preenchimento do formulário, entre em contato com a Unidade de Gestão de Pessoas da ANVISA através do e-mail ugp@anvisa.gov.br. Eles poderão auxiliá-lo e esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. Após preencher o formulário, envie o currículo atualizado e outros documentos solicitados de acordo com as instruções do edital. Certifique-se de que todos os documentos estejam em formato PDF e devidamente identificados. Após o envio da candidatura, aguarde o contato da ANVISA para o próximo passo do processo seletivo. Caso seja selecionado, você será informado das próximas etapas e terá a oportunidade de participar da seleção final.



Você também pode gostar:

Lembre-se de que o período para preenchimento dos formulários disponibilizados no edital é de 30 de agosto a 6 de setembro de 2023. Portanto, não deixe para a última hora e realize sua candidatura o quanto antes.

Se você possui interesse em trabalhar na área de Farmacovigilância e atender aos requisitos e qualificações exigidos, não perca a oportunidade de se candidatar a essa vaga na ANVISA. Garanta que seu currículo esteja atualizado e siga as orientações do edital para se candidatar corretamente.

A ANVISA é uma agência reguladora de extrema importância no Brasil, e trabalhar nela pode abrir portas para uma carreira sólida e repleta de oportunidades. Aproveite essa chance e envie sua candidatura dentro do prazo estabelecido.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse o site oficial da ANVISA e consulte o edital completo da vaga. Boa sorte!