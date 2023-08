ANVISA anuncia GRANDE MUDANÇA nos rótulos dos MEDICAMENTOS e brasileiros comemoram! Veja o que Muda!

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou recentemente mudanças significativas na rotulagem de medicamentos. Essas modificações visam proporcionar mais clareza nas informações presentes nas embalagens, garantindo assim a segurança do paciente e o uso adequado dos medicamentos.

No caso de medicamentos que não necessitam de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação serão dispostas na parte frontal da embalagem. Essa mudança visa facilitar a visualização pelo consumidor.

A quantidade total do medicamento também será destacada na face frontal da embalagem. Essa alteração tem o objetivo de auxiliar o cidadão na comparação de preços dos produtos.

“A quantidade total do medicamento na face frontal da embalagem pode auxiliar o cidadão na comparação de preço dos produtos, sem, no entanto, causar prejuízo para a compreensão das informações relacionadas ao uso seguro do medicamento”, informou a Anvisa em nota.