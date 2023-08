Anvisa BATE O MARTELO e tira leite das PRATELEIRAS

Há alguns meses atrás, a Anvisa realizou uma operação de intervenção. Assim, retirou do mercado diversos volumes de leite de uma marca amplamente reconhecida no Brasil. Mais de 12 milhões de litros de produtos foram recolhidos após o Ministério Público solicitar tal medida.

Neste momento, a empresa está em processo de recall para efetuar a substituição dos itens. Dessa forma, após a fiscalização da Anvisa, será possível conduzir uma investigação sobre as alegações feitas. É importante conhecer a identidade da marca de laticínios envolvida e estar ciente das ações a serem tomadas caso alguém tenha adquirido produtos dos lotes em questão.

Qual é o papel desempenhado pela Anvisa?

A sigla Anvisa representa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A simples definição do órgão já proporciona compreensão de sua função no cenário brasileiro.

É válido destacar que a Vigilância Sanitária, conforme mencionado pelo ministro da Saúde, envolve um “conjunto de medidas destinadas a eliminar, reduzir ou prevenir riscos à saúde”. Portanto, a missão da Anvisa consiste em tomar medidas preventivas para manter o controle sanitário em todo o território nacional. Sempre que ocorrer uma preocupação com a saúde pública, a Anvisa é encarregada de inspecionar o local afetado.

A presença da Anvisa é comumente observada nos seguintes ambientes:

Estabelecimentos que produzem, transportam e vendem alimentos;

Estabelecimentos que produzem e comercializam medicamentos ou produtos relacionados à saúde;

Instalações de saúde e ambientes ligados ao meio ambiente.

Além das situações mencionadas, a Anvisa pode ser encontrada em diversos outros contextos. Então, responde a chamados onde quer que seja necessário.

Identidade da marca de leite e sua localização



A marca de laticínios removida do mercado tem sua sede em Sergipe. Ela é reconhecida na região e está sediada na cidade de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. O incidente ocorreu no mês de junho passado. Devido à ação da Anvisa, os produtos da marca Natville foram retirados das prateleiras dos supermercados.

O motivo para a retirada dos produtos está relacionado ao fato de que a empresa não estava mantendo as adequadas condições sanitárias. Além disso, foram identificadas múltiplas deficiências durante a supervisão do controle de qualidade. Também houve constatação de informações incorretas nos rótulos dos produtos. Diante das denúncias, a agência orientou os consumidores a devolverem voluntariamente os produtos adquiridos da empresa. Contudo, essa orientação não engloba todos os produtos da marca.

O chefe da Vigilância Sanitária do estado de Maceió, Airton Santos, emitiu uma declaração ao esclarecer os motivos por trás da ação de apreensão:

“A Resolução n° 2146 da Anvisa, datada de 15/06/2023, nos orienta sobre a interrupção da comercialização dos leites fabricados entre janeiro e maio deste ano. Consequentemente, a retirada dos produtos deveria ter sido realizada de forma voluntária pela empresa em questão, porém, isso não ocorreu. É fundamental enfatizar a responsabilidade dos representantes comerciais no que diz respeito à venda de itens inadequados para consumo, como uma demonstração de respeito à saúde dos consumidores.”

Quais produtos estão sendo recolhidos?

A operação tem como alvo a retirada de circulação dos produtos fabricados entre janeiro e maio deste ano. Isso abrange o leite integral e desnatado UHT, assim como o soro de leite em pó desmineralizado a 40%, em apresentações de 25 kg.

Atualmente, a recomendação é que todos os consumidores verifiquem o número do lote e a data de fabricação do produto. Caso essas informações se encaixem nos lotes identificados, a instrução é entrar imediatamente em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) cujos detalhes constam no rótulo do produto.

A empresa emitiu uma declaração afirmando que, após ter tomado conhecimento da situação, interrompeu imediatamente a produção e comercialização dos produtos relacionados ao lote em questão. Além disso, a companhia garante que está seguindo todos os procedimentos legais ordenados pela agência. Contudo, no tocante à ação movida pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE), a empresa não apresentou ação proativa.