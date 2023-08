Anvisa emite alerta sobre riscos de produtos estéticos injetáveis para consumidores e profissionais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu recentemente o Alerta GGMON 03/2023, que visa conscientizar consumidores e profissionais sobre os riscos associados ao uso incorreto de produtos estéticos em procedimentos injetáveis.

Anvisa emite alerta sobre produtos estéticos injetáveis: medidas e recomendações para garantir a segurança dos clientes

A emissão deste alerta foi motivada pela ocorrência de eventos adversos graves relacionados ao uso desses produtos. Confira as medidas adotadas pela Anvisa e as recomendações cruciais para as clínicas de estética a fim de assegurar a segurança dos seus clientes.

O Alerta GGMON 03/2023: prevenindo complicações em procedimentos injetáveis

O alerta emitido pela Anvisa é direcionado tanto a consumidores quanto a profissionais de clínicas de estética. Uma vez que ele esclarece a interdição cautelar de produtos específicos e fornece diretrizes fundamentais para prevenir complicações e resguardar a saúde pública.

Desse modo, a medida mais recente inclui a interdição dos produtos Dermo Bioestimulador, Preenchedor Cosmobeauty e Fluido Ultraconcentrado Tonificante Cosmobeauty, todos produzidos pela Bio Essencialli Indústria e Comércio de Cosméticos (CNPJ: 00.524.133/0001-67).

A importância da classificação adequada

Produtos estéticos destinados a procedimentos injetáveis não podem ser categorizados como cosméticos regulares. Desse modo, eles são aplicados através de injeções ou microagulhamento, atingindo diretamente camadas profundas da pele ou do corpo.

Esta característica aumenta consideravelmente o potencial de complicações se esses produtos não forem utilizados por profissionais qualificados e em conformidade com as regulamentações sanitárias vigentes. Portanto, é crucial que esses produtos sejam classificados na Anvisa como medicamentos ou produtos para a saúde, nunca como cosméticos.

Além disso, profissionais de clínicas de estética devem estar plenamente cientes das particularidades desses produtos e implementar medidas rigorosas para garantir a segurança dos seus clientes.



Recomendações para clínicas de estética

A Anvisa oferece uma série de recomendações vitais para clínicas de estética assegurarem a segurança dos consumidores:

Suspensão imediata : pare de usar imediatamente os produtos proibidos.

: pare de usar imediatamente os produtos proibidos. Separação adequada: isolamento dos produtos proibidos dos demais itens da clínica, com execução das medidas sanitárias apropriadas.

isolamento dos produtos proibidos dos demais itens da clínica, com execução das medidas sanitárias apropriadas. Comunicação com clientes: entre em contato com os clientes que tenham utilizado esses produtos recentemente e mantenha um monitoramento rigoroso de possíveis complicações de saúde.

entre em contato com os clientes que tenham utilizado esses produtos recentemente e mantenha um monitoramento rigoroso de possíveis complicações de saúde. Verificação de estoque: revise todos os produtos estéticos em estoque para garantir que nenhum dos produtos proibidos esteja sendo utilizado.

revise todos os produtos estéticos em estoque para garantir que nenhum dos produtos proibidos esteja sendo utilizado. Consulta à Anvisa: verifique a classificação regulatória correta dos produtos utilizados para fins estéticos no portal da Anvisa.

verifique a classificação regulatória correta dos produtos utilizados para fins estéticos no portal da Anvisa. Relato à Vigilância Sanitária: informe a Vigilância Sanitária se você adquiriu ou utilizou os produtos em questão.

informe a Vigilância Sanitária se você adquiriu ou utilizou os produtos em questão. Registro de dados : garanta registros minuciosos dos produtos empregados e dos clientes que receberam atendimento.

: garanta registros minuciosos dos produtos empregados e dos clientes que receberam atendimento. Monitoramento contínuo: fique atento a atualizações e diretrizes da Vigilância Sanitária sobre esses produtos.

fique atento a atualizações e diretrizes da Vigilância Sanitária sobre esses produtos. Notificação de eventos adversos: caso ocorra algum evento adverso relacionado aos produtos da clínica, notifique a Anvisa.

Medidas adotadas anteriormente

A Anvisa também destaca medidas anteriores para garantir a segurança em procedimentos estéticos. Além da interdição recente, três resoluções foram publicadas em 2022 para proibir produtos similares, todos associados à técnica de intradermoterapia pressurizada.

Priorizando a saúde nos procedimentos estéticos

Em suma, a Anvisa reafirma seu compromisso com a proteção da saúde pública e a segurança da população. O alerta é uma iniciativa vital para promover práticas seguras em procedimentos estéticos e garantir que saúde, beleza e bem-estar estejam intrinsecamente ligados.

Assim sendo, profissionais de clínicas de estética e consumidores devem agir com responsabilidade e seguir as orientações da Anvisa para garantir uma experiência estética segura e satisfatória.

Em caso de dúvidas ou problemas, é recomendável entrar em contato com as autoridades de vigilância sanitária locais ou com a Anvisa. É muito importante seguir as orientações corretamente, considerando o número de tratamentos clandestinos e suas graves consequências, pois podem ser irreversíveis.