Anvisa PROÍBE VENDA e manda recolher Garrafas e Copos famosos

A ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu uma resolução suspendendo a comercialização de alguns produtos da marca Yogateria. A medida foi tomada devido a preocupações relacionadas à segurança e conformidade desses produtos.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.017

A resolução em questão é a RESOLUÇÃO-RE Nº 3.017, DE 11 DE AGOSTO DE 2023, que foi publicada no Diário Oficial da União em 14 de agosto de 2023. A resolução afeta dois produtos específicos: o Copo de Cobre 250ml e a Garrafa de Cobre 800ml, ambos da marca Yogateria.

Motivo da Proibição

A proibição foi motivada por irregularidades na composição dos produtos. Segundo a ANVISA, os produtos de cobre não atendem aos parâmetros de composição de materiais metálicos. Além disso, há preocupações com a segurança de uso dos produtos, já que eles podem apresentar migrações superiores aos limites estabelecidos nos regulamentos sobre contaminantes em alimentos.

“Os produtos não possuem garantia de segurança de uso, podendo levar a migrações superiores aos limites estabelecidos nos regulamentos sobre contaminantes em alimentos.” – ANVISA

Alegações Terapêuticas

Além dos problemas com a composição dos produtos, a ANVISA também está preocupada com as alegações terapêuticas feitas pela Yogateria. Segundo a agência, a empresa está veiculando propriedades terapêuticas não permitidas para alimentos e sem eficácia comprovada.

Com isso, fica claro que a ANVISA está tomando medidas para proteger os consumidores de produtos potencialmente perigosos e de alegações infundadas sobre os benefícios à saúde.



Você também pode gostar:

Produto: Copo de Cobre 250ml

O Copo de Cobre 250ml é um dos produtos afetados pela proibição. De acordo com a resolução, a comercialização, distribuição, importação, fabricação e propaganda deste produto estão suspensas.

Produto: Garrafa de Cobre 800ml

A Garrafa de Cobre 800ml é o outro produto afetado. A mesma medida de suspensão se aplica a este produto.

A Empresa: Bodynova S.A. (Yogateria)

A empresa por trás desses produtos é a Bodynova S.A, que opera sob a marca Yogateria.

A empresa tem o CNPJ nº 34.864.200/0001-04.

Segundo a resolução da ANVISA, a empresa é obrigada a recolher os produtos que já foram distribuídos no mercado.

O Papel da ANVISA

A ANVISA é a agência governamental responsável por regular e inspecionar produtos e serviços que possam afetar a saúde pública no Brasil. Sua função é garantir a segurança, eficácia e qualidade dos produtos e serviços, e proteger e promover a saúde pública.

Esta resolução destaca a importância da conformidade com as regulamentações da ANVISA e as consequências de não fazê-lo. É essencial que as empresas se esforcem para garantir a segurança e a qualidade de seus produtos, a fim de proteger os consumidores e evitar penalidades regulatórias.