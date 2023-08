Apesar da saída de Colt McCoy, os Cardinals não estão mais perto de nomear seu QB titular

Cardeais do Arizona treinador principal Jonathan Gannon na segunda-feira recusou-se a se comprometer com um quarterback titular – mesmo com o 2023 NFL temporada ao virar da esquina.

O Cardeais abrir a nova temporada em Washington contra o Comandantes em 10 de setembro. Mas Gannon tem a intenção de manter suas cartas em segredo, citando uma “vantagem competitiva” que o treinador do primeiro ano está buscando.

A saída de McCoy torna a sala do QB menor

O Cardeais liberado quarterback veterano Colt McCoy na segunda-feira, em uma decisão surpresa – mas que pode trazer um foco mais nítido Arizonaplanos enquanto espera Kyler Murray para retornar à saúde plena.

Gannon explicou que era do “melhor interesse da equipe” liberar McCoyum veterano de 13 anos que disputou quatro partidas pelos Cardinals na temporada passada.

Ao lado da recém-adquiridaJosué Dobbsescolha da quinta rodada Música Clayton é considerada a única outra opção viável para começar para os Cardinals na Semana 1. Afinação recebeu muito tempo de jogo na pré-temporada, arremessando para 353 jardas e um touchdown enquanto aparecia em todas as três disputas.

Quanto tempo Kyler Murray ficará fora?

Arizonaquarterback da franquia Murray sofreu uma grave lesão no joelho em dezembro passado e permanecerá no FILHOTE (Fisicamente Incapaz de Executar) para iniciar a campanha de 2023.

Isso significa que Murray perderá pelo menos os primeiros quatro jogos, incluindo jogos em casa contra o Dallas Cowboys e a Gigantes de Nova Yorkbem como uma visita a São Francisco para assumir o 49ers na Semana 4. Os relatórios variam, mas a maioria indica que Murray perderá pelo menos metade da temporada de 2023 – o que o coloca no caminho certo para um retorno em novembro.