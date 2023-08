Aplicação SSDI 2023: Quais estados são mais difíceis de obter renda por invalidez?

Aaplicando para Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) ou Renda de Segurança Suplementar (SSI) é semelhante a embarcar em uma jornada desafiadora e prolongada. No ano de 2022, apenas 35% dos pedidos iniciais foram aprovados. Avançar para a primeira fase de apelação, conhecida como reconsideração, melhorou ligeiramente as chances, mas apenas 13% dos pedidos obtiveram aprovação. A segunda e geralmente última fase de apelação, envolvendo uma audiência no tribunal, teve uma taxa de aprovação mais favorável de 54%.

A divergência nas taxas de aprovação de invalidez pode ser atribuída ao fato de que, embora o SSDI e o SSI sejam programas federais, a localização geográfica influencia muito a probabilidade de aprovação devido à natureza descentralizada das revisões e apelações de aplicativos.

Ao enviar sua inscrição inicial, o representante do seu estado Serviços de Determinação de Deficiência (DDS) realiza uma revisão de elegibilidade médica. Embora o DDS empregue um processo de avaliação uniforme em todo o país, as taxas de aprovação médica variam de 30% em Washington, DC, a robustos 51% em New Hampshire.

No caso de negação da reivindicação inicial, a solicitação de reconsideração marca o primeiro estágio de apelação. Aqui, DDS e SSA reavaliam sua inscrição. Notavelmente, aproximadamente 90% das reivindicações são negadas novamente neste momento.

Taxas de aprovação de invalidez da previdência social centradas no estado

O programa SSDI, projetado para substituir uma parte de sua renda se uma deficiência reduzir sua capacidade de trabalhar por pelo menos 12 meses, concede aprovação a menos da metade de seus candidatos. Curiosamente, estados específicos exibem taxas de aprovação significativamente mais altas, revelando uma paisagem distinta.

Em apoio aos possíveis candidatos ao SSDI, a Atticus analisou 2020 Renda de Incapacidade da Previdência Social taxas de aprovação em todos os estados, revelando os estados que facilitam e aqueles que desafiam o caminho para os benefícios por incapacidade.

Os estados mais favoráveis ​​para a aprovação do SSDI

1. Kansas: Adquirindo a maior probabilidade de aprovação, o Kansas possui uma taxa de aprovação SSDI em 2020 de 69,7%, marcando uma ascensão notável em relação à taxa de 61,3% em 2019. O benefício mensal médio para os beneficiários do SSDI é de US$ 1.228.

2. New Hampshire: Seguindo de perto, New Hampshire garante a segunda maior probabilidade de aprovação, com uma taxa de aprovação de 66,1% em 2020. Isso reflete sua taxa de 2019 de 60,2%, com um benefício mensal médio de $ 1.298.

3. Wyoming: Na terceira posição, Wyoming alcança uma taxa de aprovação de SSDI em 2020 de 60,3%, superando sua taxa de 63,3% em 2019. Os beneficiários do SSDI em Wyoming recebem um benefício mensal médio de US$ 1.265.

4. Alasca: Digno de nota é o Alasca, o quarto melhor estado para aprovação de SSDI, experimentando um salto substancial de uma taxa de 49,1% em 2019 para uma taxa de 59,9% em 2020. O benefício mensal médio para os beneficiários é de $ 1.240.

5. Nebrasca: Mantendo-se estável no quinto lugar em 2020 e 2019, Nebraska mantém uma taxa de aprovação de SSDI de 57,4% e 55,8%, respectivamente. Os beneficiários em Nebraska recebem um benefício mensal médio de $ 1.182.

Os estados mais desafiadores para a aprovação do SSDI

1. Oklahoma: Lamentavelmente, Oklahoma surge como o estado mais difícil para a aprovação do SSDI, apresentando uma taxa de aprovação insignificante de 33,4% em 2020 e uma taxa correspondente de 34,6% em 2019. O benefício mensal médio em Oklahoma chega a $ 1.208.

2. Arizona: Garantindo a segunda posição mais difícil, o Arizona mantém sua luta com uma taxa de aprovação de 37,1% em 2020, melhorando ligeiramente em relação à taxa de 35,0% em 2019. O benefício mensal médio para beneficiários no Arizona é de US$ 1.307.

3. Mississipi: Emergindo como o terceiro estado mais desafiador, o Mississippi mantém sua posição com uma taxa de aprovação de 38,5% em 2020, um pequeno aumento em relação à taxa de 36,6% em 2019. Os beneficiários no Mississippi recebem um benefício mensal médio de US$ 1.201.

4. Texas: O Texas permanece como o quarto estado mais difícil para aprovação de SSDI, com uma taxa de 39,0% em 2020, acima dos 37,7% em 2019. O benefício mensal médio para beneficiários no Texas é de $ 1.241.

5. Flórida: Reivindicando o quinto lugar, a Flórida revela uma taxa de aprovação de 39,1% em 2020, melhorando sutilmente em relação à taxa de 39,3% de 2019. O benefício mensal médio para beneficiários na Flórida chega a US$ 1.281.