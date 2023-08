Aplicativo disponibiliza NOVOS RECURSOS para evitar golpes; Confira!

Diante da quantidade de golpes que são aplicados em nome do instituto, o Meu INSS, aplicativo oficial da organização, agora contará com funcionalidades adicionais para agregar mais segurança aos beneficiários.

Além disso, vale ressaltar, que as medidas refletem o compromisso constante do INSS com a busca de inovações para aprimorar o acesso às suas ferramentas e serviços. Dessa forma, recentemente, o governo federal anunciou mais uma atualização no Meu INSS, visando melhorar ainda mais o sistema de recolhimento facial.

As alterações representam um avanço significativo no processo de autenticação e segurança do sistema. Com a nova tecnologia implementada, haverá um fortalecimento considerável a proteção de dados pessoais e a prevenção de possíveis fraudes.

Além disso, os segurados poderão utilizar seus dispositivos móveis ou computadores para realizar procedimentos com mais facilidade e confiança, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência física.

Ademais, implementação do sistema de recolhimento facial reforça o compromisso do INSS em se adaptar às tecnologias emergentes e proporcionar uma experiência cada vez mais digital e eficiente aos cidadãos.

Para que você conheça muito mais sobre esses recursos habilitados no Meu INSS, organizamos essa leitura! Dessa forma, você poderá desfrutar de todas as vantagens que a plataforma oferece e proteger as suas informações previdenciárias com mais eficiência.

Objetivo do Meu INSS e adoção de camadas extras de segurança

O Meu INSS é uma plataforma inovadora, disponível via site ou aplicativo, que oferece um amplo leque de mais de 90 serviços da Previdência Social.

Com foco em proporcionar comodidade e facilidade aos aposentados, pensionistas e trabalhadores, essa plataforma possibilita o acesso a diversas ferramentas de forma remota.



O principal objetivo é reduzir a necessidade de atendimentos presenciais nas agências, agilizando os processos e proporcionando uma experiência mais eficiente para os usuários.

Assim como mencionamos anteriormente, com o intuito de aprimorar ainda mais a segurança e proteção dos usuários, o governo federal anunciou uma nova medida através do site do INSS.

Se trata da incorporação de dois novos serviços que poderão ser acessados por meio do reconhecimento facial.

A ideia por trás dessa implementação é evitar golpes e fraudes, protegendo os aposentados e pensionistas de indivíduos mal-intencionados que se passam pelo titular da conta.

Infelizmente, essa parcela da população tem sido cada vez mais alvo de tentativas de falsificação por parte de criminosos. Isso reforça a importância de adotar tecnologias avançadas para assegurar a autenticidade do usuário.

O reconhecimento facial pelo Meu INSS surge como uma solução confiável, garantindo que apenas o verdadeiro beneficiário tenha acesso aos serviços do INSS. Dessa forma, aumentando significativamente a segurança das informações pessoais e financeiras.

Observações adicionais

Para garantir a máxima segurança de sua conta no Gov.br e proteger o acesso ao Meu INSS de possíveis erros ou fraudes, é altamente recomendado que você aumente o nível de segurança da sua conta.

Além disso, o processo é simples e pode ser facilmente realizado através do aplicativo do Gov.br. Basta acessar o menu do perfil e localizar a opção “Aumentar nível da conta”.

Nesse procedimento, será solicitado o envio de uma foto no estilo selfie, que servirá como comprovação da vivacidade. Assim, reforçará ainda mais a proteção de sua conta.

O que muda no aplicativo Meu INSS?

O Meu INSS agora oferece a opção de reconhecimento facial para os serviços “Alterar Local ou Forma de Pagamento” e “Desbloqueio de Benefício para Empréstimo”.

Para utilizar essa funcionalidade, os usuários devem acessar o aplicativo ou site, selecionar “Novo requerimento” e escolher o serviço desejado. Em seguida, será solicitado que o titular da conta faça o reconhecimento facial através da câmera de selfie em boas condições.

Esse procedimento é semelhante a uma autorização por senha ou biometria digital. Todavia, neste caso, é necessário mostrar o rosto do titular da conta.

A validação ocorre através do cruzamento de informações de vivacidade, biometria facial (para verificar se a imagem coincide com a do banco de imagens) e nível de confiabilidade da conta Gov.br.

Por fim, dependendo dos resultados dessa análise, os serviços podem ser concluídos automaticamente ou passar por revisão manual por parte de um servidor.