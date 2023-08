Aplicativo do Nubank passa por FALHA e compras são estornadas; Entenda!

O Nubank é um banco digital brasileiro muito popular, se tornando um dos maiores do mundo e chegando a mais de 80 milhões de clientes. No entanto, recentemente a fintech contou com uma falha no sistema que deixou muitos clientes preocupados.

Sendo assim, ocorreu uma falha no Nubank que provocou o estorno indevido de compras de diversos clientes. Com isso, os usuários do banco digital relataram o problema em suas redes sociais. Em resposta ao ocorrido, a empresa apenas informou que está trabalhando para solucionar o problema.

Falha no sistema do Nubank

De acordo com o Nubank, os clientes não devem tomar nenhuma atitude para tentar solucionar o problema por conta própria. O banco digital afirmou que está trabalhando para incluir os valores corretos nas faturas.

Ainda segundo o Nubank, a falha no sistema ocorreu devido a “uma instabilidade no processamento de algumas compras”. Sendo assim, essa instabilidade provocou o estorno automático de diversas compras feitas por clientes do banco. Um dos usuários, inclusive, afirmou em publicação no Twitter que comprou um celular e logo recebeu o estorno no valor de R$ 3.000.

Em nota, o Nubank afirmou: “Uma instabilidade no processamento de algumas compras levou ao estorno automático indevido dessas transações. O Nubank está trabalhando para a reinclusão das compras nas devidas faturas. Não há necessidade de qualquer medida por parte dos clientes”.

Alguns usuários do banco digital chegaram a comemorar em suas redes sociais o estorno indevido. Por outro lado, muitos ficaram preocupados com o ocorrido, e ficaram em dúvida se seria necessário refazer as compras ou não.

Uma cliente do Nubank fez uma publicação em suas redes sociais, tentando chamar a atenção do banco digital: “O que a gente deve fazer nesse caso? Pq no app diz ser cancelado pelo estabelecimento, pensei em voltar lá e refazer a compra. Alô @nubank”.

Novidade no aplicativo



Você também pode gostar:

O Nubank agora possibilita que os clientes gerenciem todos os limites de crédito dentro de uma só tela do aplicativo. O intuito dessa novidade do banco é de facilitar o controle financeiro dentro do aplicativo. Com isso, foi criada a nova seção chamada de “Meus limites”, na qual os clientes podem controlar todas as linhas de crédito que possuem disponíveis.

Sendo assim, a nova seção do aplicativo do Nubank contém todas as informações sobre o cartão de crédito do usuário. Isso traz uma maior facilidade na criação de um teto de gastos, algo que já era bem simples anteriormente. Esta seção “Meus limites” é muito parecida com a “Ajuste de limite”, no entanto, é mais completa nos dados e recursos.

Ao lançar a novidade, o Nubank disponibilizou uma demonstração sobre a seção “Meus limites”. Nela, é possível observar que a seção exibe o limite de crédito disponível, limite de crédito aprovado e o valor investido em Nu Limite Garantido. O cliente também tem a possibilidade de tocar em “limites adicionais”, para checar mais informações sobre a modalidade, além de poder solicitar análise e pedir novas linhas.

É importante destacar que essa novidade do Nubank não traz nenhum recurso ou serviço novo para os clientes do banco. Desta maneira, a seção “Meus limites” apenas torna mais simples a navegação dentro do aplicativo da fintech.