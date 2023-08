aplicativo está testando chat de voz com até 32 participantes

O Whatsapp, aplicativo de mensagens da Meta, está lançando uma nova ferramenta, que permite a criação de um chat de voz com até 32 participantes. A princípio, segundo a WABetaInfo, o recurso atualmente está disponível na versão beta da plataforma para aparelhos celulares com o sistema operacional Android.

Aliás, espera-se que o novo recurso do Whatsapp esteja disponível para todos os usuários do aplicativo, após o período de testes. Entretanto, essa nova funcionalidade pode confundir algumas pessoas que utilizam a plataforma em seu dia a dia. Isso se deve ao fato de que o app já possui uma ferramenta parecida.

Analogamente, o aplicativo de mensagens possui um recurso em que é possível fazer uma ligação em grupo, ou seja, é um canal de chat de áudio. A nova funcionalidade que possui o nome “voice chat”, chat de voz em português, se parece mais com os canais de voz do Discord e não com uma ligação telefônica.

Características do novo chat de voz do Whatsapp

O chat de voz do Whatsapp, anunciado no mês de março, se diferencia em algumas características da ligação em grupo. O recurso não “toca” o telefone dos participantes da conversa. Ele não se encerra depois que todos os usuário saem. Uma pessoa pode abrir um canal de áudio e os interessados podem participar.

Ademais, o canal de áudio é encerrado depois de uma hora, após o último integrante de participantes da conversa sair. Os chats de voz abrem um novo menu, ou uma nova interface, que fica dentro de um determinado grupo, e que permite que outros participantes entrem na conversa, ou seja, no canal de áudio aberto.

Os usuários podem criar um chat de voz através de um botão que fica na barra superior do menu, entre o nome do grupo em específico e o ícone de configurações do aplicativo de mensagens. Em síntese, o design do novo recurso do Whatsapp se parece com ondas de áudio, como as que aparecem em mensagens de voz.

De acordo com o WabetaInfo, mesmo que os usuários não enviem a notificação de ligação para os participantes do grupo, eles irão receber uma mensagem tradicional, de que um chat de voz do Whatsapp foi criado no grupo. Neste caso, quando o recurso estiver ativado, será mostrado na tela um ícone relativo à funcionalidade.

Autenticação biométrica para o Whatsapp



O Whatsapp liberou uma nova atualização nesta quarta-feira (09/08) para celulares Android. É um novo e importante recurso de segurança para seus usuários. Em suma, é a autenticação biométrica para verificações de contas. A novidade, segundo o WabetaInfo, está presente na atualização 2.2317.15.

Vale ressaltar que muitos usuários do aplicativo de mensagens já tiveram acesso ao novo recurso do Whatsapp. Através da nova funcionalidade, será possível utilizar a impressão digital ou ainda, o reconhecimento facial para verificar a identidade do usuário da plataforma de mensagens, e liberar um login em um novo aparelho.

Essa é uma camada extra de segurança que possibilita a seus usuários, deixar de utilizar o PIN em sua autenticação de dois fatores, nos momentos em que é necessário logar o Whatsapp em um novo dispositivo móvel. Aliás, o gerenciador de senhas do Google ficará responsável pelo armazenamento da chave de acesso.

Enfim, ele irá gerar uma chave de acesso de maneira automática pelo aplicativo de mensagens tendo como base, a autenticação biométrica. O recurso está neste momento disponível para poucos usuários do Whatsapp, mas espera-se que esteja acessível para todos em um curto período de tempo, depois dos testes.

Atualizações do aplicativo

Isso se deve ao fato de que a plataforma de mensagens está atualmente trabalhando, de forma rápida, na liberação de melhorias e atualizações de seu aplicativo. De fato, o app busca apresentar novos recursos principalmente nas versões do Whatsapp para aparelhos celulares com o sistema operacional Android.

Em conclusão, é importante mencionar que o Whatsapp procura oferecer a seus usuários diversas ferramentas que permitem aumentar a segurança da informação disponibilizada. Ele também busca aprimorar a usabilidade do aplicativo. Dessa forma, o chat de voz apresentado é uma ótima ferramenta. Ele pode, por exemplo, atuar em uma reunião empresarial.