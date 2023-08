Aplicativo MEU INSS lança NOVIDADE

O aplicativo Meu INSS é uma ferramenta digital desenvolvida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que oferece uma variedade de 90 serviços digitais para os cidadãos. Recentemente, o aplicativo passou por uma atualização visando aprimorar a relação entre o governo e os aposentados e pensionistas. Neste artigo, vamos explorar essa atualização e como ela beneficia os usuários do Meu INSS .

O que é o aplicativo Meu INSS?

O Meu INSS é um aplicativo e portal online que serve como centro de operações para os beneficiários do sistema previdenciário. Através dele, os usuários podem acessar informações sobre suas contribuições e vantagens, solicitar benefícios, agendar perícias médicas, enviar atestados médicos, consultar pagamentos anteriores e muito mais. Tudo isso de forma prática e sem a necessidade de enfrentar filas em agências físicas.

Acesso ao aplicativo Meu INSS

Para acessar o aplicativo Meu INSS, siga as seguintes etapas:

Abra a loja de aplicativos do seu celular e busque por “Meu INSS”. Toque em “Obter” ou “Baixar” para baixar e instalar o aplicativo. Inicie o aplicativo Meu INSS e escolha a opção “Entrar com Gov.br”. Insira o seu CPF e a senha criada no Gov.br ou selecione a opção “Criar Cadastro” para criar uma nova conta.

Novidades na atualização do Meu INSS

O Ministério da Previdência Social divulgou a incorporação de um novo serviço ao aplicativo Meu INSS. Agora, o aplicativo enviará notificações aos usuários sobre campanhas de utilidade pública promovidas pelo governo federal. Essas notificações serão baseadas nos dados disponíveis no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) e serão utilizadas para identificar informações relacionadas aos segurados.

Na primeira utilização desse novo recurso, uma mensagem do governo foi enviada para os 38,2 milhões de indivíduos que recebem algum tipo de benefício previdenciário. Essa mensagem informava sobre a campanha de vacinação em andamento no estado do Rio de Janeiro. O objetivo é utilizar o aplicativo Meu INSS para alertar os usuários sobre todas as ações relacionadas ao governo federal, incluindo informações sobre vacinação, modificações no cronograma de pagamentos, procedimentos de comprovação de vida, novas opções de crédito consignado e muito mais.



Você também pode gostar:

Benefícios do aplicativo Meu INSS

O aplicativo Meu INSS oferece uma série de benefícios e vantagens para os usuários. Vejamos alguns deles:

Acesso a mais de 90 serviços

O aplicativo disponibiliza mais de 90 serviços digitais, o que permite aos usuários realizar diversas atividades relacionadas à previdência social de forma rápida e conveniente. Desde solicitar novos benefícios até consultar o histórico de pagamentos, tudo pode ser feito através do aplicativo.

Evitar filas e agências físicas

Uma das maiores vantagens do Meu INSS é a possibilidade de evitar filas e agências físicas. Com o aplicativo, os usuários podem realizar todas as suas atividades previdenciárias de forma online, economizando tempo e evitando transtornos.

Facilidade de uso

O aplicativo Meu INSS foi desenvolvido para ser fácil de usar, mesmo para usuários menos experientes. Sua interface intuitiva permite que os usuários naveguem facilmente pelas diferentes funcionalidades e realizem suas tarefas com rapidez e eficiência.

Notificações e informações atualizadas

Com a recente atualização, o aplicativo Meu INSS passou a enviar notificações aos usuários sobre campanhas de utilidade pública promovidas pelo governo federal. Isso garante que os usuários estejam sempre atualizados sobre ações e informações relevantes relacionadas ao governo e à previdência social.

Maior interação com o governo

A atualização do aplicativo Meu INSS tem como objetivo fortalecer a relação entre o governo e os aposentados e pensionistas. Ao receberem notificações e informações relevantes através do aplicativo, os usuários se sentem mais conectados e informados sobre as ações do governo federal.

O aplicativo Meu INSS é uma ferramenta indispensável para os beneficiários do sistema previdenciário. Com sua recente atualização, o aplicativo agora oferece notificações sobre campanhas de utilidade pública, proporcionando aos usuários informações atualizadas e relevantes. Além disso, o Meu INSS oferece uma série de benefícios, como acesso a mais de 90 serviços, facilidade de uso e a possibilidade de evitar filas e agências físicas. Através do Meu INSS, os usuários podem realizar suas atividades previdenciárias de forma rápida, conveniente e segura.