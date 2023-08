Aplicativo permite enviar fotos em HD (Confira!)

O Whatsapp, maior aplicativo de mensagens do mundo, tem se superado cada vez mais. Todavia, a Meta, empresa responsável pela plataforma, busca oferecer a seus usuários inúmeras atualizações com novos recursos, aprimorando a experiência de sua ferramenta, como um novo recurso que permite o envio de fotos em HD.

Desse modo, anteriormente, o aplicativo de mensagens só permitia a seus usuários, enviar fotos mais leves, com pouca qualidade de imagem. Entretanto, mesmo com a nova funcionalidade do Whatsapp, os arquivos ainda deverão ser compactados, visto que permite um envio um pouco mais rápido, através da sua plataforma.

De fato, o anúncio do Whatsapp sobre a permissão de envio de fotos em HD agradou a muitos de seus usuários ao redor do globo. Para enviar uma imagem de alta definição, é preciso que a pessoa selecione o arquivo desejado e clique no botão “HD”, que aparece no display junto a outras ferramentas do aplicativo.

Vale ressaltar que se esse novo recurso do mensageiro estiver desativado, o usuário da plataforma irá enviar uma imagem de qualidade padrão, ou seja, ela não será em alta definição. Dessa maneira, o Whatsapp afirma que esse tipo de imagem possui cerca de 1,5 MP a 4 MP. Já as fotos em HD possuem entre 9 MP e 16 M.

Novo recurso do mensageiro

Segundo o Whatsapp, “As imagens em HD ainda serão um pouco compactadas para garantir que o envio e o recebimento ainda sejam rápidos”. Em suma, o aplicativo de mensagens utiliza normalmente um tipo de imagem chamada de Jpeg progressivo. Ela possibilita uma foto para envio de qualidade distinta, de diversos níveis.

A Meta diz que se um usuário do Whatsapp estiver enviando uma foto para um de seus contatos, e ele possuir uma conexão fraca, ou ainda, instável, o destinatário irá receber uma imagem de qualidade padrão. Sendo assim, a pessoa não terá acesso a um arquivo em HD, de alta resolução, mesmo se o remetente a tiver enviado.

De acordo com o aplicativo de mensagens, o novo recurso de fotos em HD estará à disposição dos usuários do Whatsapp aos poucos. Espera-se que a funcionalidade esteja disponível para todos em poucas semanas. Aliás, a Meta, dona da plataforma, diz que em breve, haverá também um acesso a vídeos em alta resolução.

Ademais, o Whatsapp afirma que “para momentos especiais em que você deseja que amigos e familiares desfrutem de cada detalhe, agora existe a opção de compartilhar suas fotos em maior resolução”. As imagens em qualidade HD estarão disponíveis para aparelhos celulares com sistema operacional Android e iOS.



Versão Beta do Whatsapp

O recurso de envio de fotos de alta resolução em HD já estava disponível na versão Beta do Whatsapp. Ao utilizarem o aplicativo, vários usuários perceberam que não estavam enviando as imagens em sua qualidade original. De fato, o aplicativo de mensagens preserva as dimensões do arquivo e sinaliza as imagens em HD.

Sugestão de grupos para comunidades

O Whatsapp liberou um novo recurso para seus usuários através de sua versão Beta. Em suma, a funcionalidade permite a sugestão de grupos para comunidades específicas. A ferramenta está presente na atualização número 2.23.14.14 da plataforma. A partir de agora estará à disposição de todas as pessoas que utilizam o app.

Com o novo recurso, os administradores das comunidades irão receber sugestões de grupos através de uma tela na plataforma, onde será possível aceitar ou não os grupos sugeridos por seus membros. Quem apresentou a nova funcionalidade foi o site WABetaInfo, que diz que para fazer uma sugestão, só é necessário abrir uma tela.

De acordo com o site, “uma vez que o administrador aceita o novo grupo, ele passa a integrar a comunidade, permitindo que seus membros trabalhem em conjunto com os demais membros de outros grupos”. Os novos membros das comunidades poderão decidir se querem participar, pois o processo não é automático.

Em conclusão, a nova funcionalidade do Whatsapp está sendo distribuída a seus usuários de uma forma lenta e gradual. Sendo assim, a plataforma de mensagens continua a investir em seu aprimoramento, oferecendo a todos vários tipos de ferramentas diferenciadas. O app continua sendo um sucesso em todo o mundo.