APLICATIVOS ESPIÕES! Conheça os 5 melhores para o seu celular

Está buscando aplicativos espiões para o seu celular? Então, neste artigo você encontra os cinco melhores de 2023 e ainda descobre quais são suas principais funções. Assim, pode escolher seus favoritos para baixar.

Um aplicativo espião pode ser necessário para proteger as crianças e até mesmo garantir a segurança de dados pessoais ou monitorar um celular. Mas, pode ser que você não conheça os app seguros, por isso te ajudamos com essa lista.

Os aplicativos desse gênero podem ser até mesmo instalados à distância e são ideais para garantir mais segurança e controle. Portanto, venha descobrir os melhores no mercado hoje em dia.

Afinal, o que são aplicativos espiões?

Antes que o nome te assuste, é importante saber o que são os aplicativos espiões. Em geral, são apps de espionagem e monitoramento que podem ser instalados no celular, seja para supervisionar o uso ou rastrear um aparelho.

Quando são instalados no celular, operam em segundo plano, coletando as informações que você deseja. Por exemplo, registro de chamadas, mensagens de texto, localização e histórico de navegação.

Costumam ser muito usados em telefones empresariais, para que a empresa tenha controle do uso que os funcionários estão fazendo. Além disso, é uma ótima ferramenta para que os pais tenham um controle do uso dos celulares pelas crianças.

Os melhores aplicativos espiões

Agora que já entende o que são os aplicativos espiões e qual o uso mais comum, deve conhecer quais são os melhores e o que oferecem. Portanto, a seguir descubra quais são eles e escolha o que atende suas necessidades.



mSpy: aplicativo rastreador de celulares

O mSpy é uma ferramenta de espionagem para celulares e muito conhecida. Aliás, é um dos modelos mais sofisticados e oferece uma grande gama de serviços e recursos para os usuários. Por exemplo:

Monitoramento de chamadas e mensagens de texto;

Rastreamento de uso de redes sociais;

Localização GPS;

Gravação de chamadas;

Controle remoto do celular.

Dentre os prós, ele se destaca entre os aplicativos espiões por ter uma grande lista de funcionalidades e ser de uso fácil. Mas, entre os contras, o app é pago, então, você tem que ter uma assinatura para usá-lo.

EyeZy é um aplicativo de monitoramento profissional

A segunda opção não é apenas um aplicativo espião de uso simples, mas sim um rastreador muito funcional. Isso porque, ele garante um monitoramento efetivo do aparelho e tem funções como:

Monitoramento de chamadas e mensagens;

Rastreamento GPS;

Monitoramento das redes sociais;

Captura de teclas digitadas;

Controle parental avançado.

Ele é muito buscado por possuir o recurso de geofencing e permitir o monitoramento de vários aplicativos. Porém, é necessário ter acesso físico ao aparelho alvo para a instalação do app.

uMobix é mais um dos aplicativos espiões

O uMobix é mais um exemplo entre os aplicativos espiões e é um ótimo localizador de celular. Então, garante uma grande gama de recursos e é usado frequentemente pelos pais para controle de uso dos filhos. Além disso, ele permite:

Monitoramento de chamadas e mensagens de texto;

Rastreamento GPS;

Registro de teclas digitadas;

Controle remoto do dispositivo.

Dentre um dos diferenciais, ele tem o histórico de lugares visitados. Mas, é necessário fazer uma assinatura para usar o aplicativo.

Phonsee é um dos aplicativos de monitoramento

Quase finalizando a lista de aplicativos espiões está o Phonsee, que possui um recurso de vigilância de aparelhos móveis. Aliás, ele oferece entre suas ferramentas:

Acompanhamento de mensagens e chamadas;

Monitoramento de mídias sociais;

Rastreamento GPS;

Gravação de chamadas;

Controle remoto do aparelho.

O Phonsee é conhecido por ter uma grande lista de funcionalidades e pode ser executado no telefone, sem ser detectado. Porém, é preciso garantir uma assinatura para ter acesso a todas as funcionalidades.

FlexiSpy é um dos aplicativos espiões para PC e celular

O último app da lista é o FlexiSpy e ele não está disponível apenas para celular, também tem a versão para computador. Então, entre seus principais recursos estão:

Monitoramento de chamadas e mensagens de texto;

Acompanhamento das redes sociais;

Localização GPS;

Gravação de chamadas;

Por fim, o controle remoto do aparelho.

Um dos diferenciais do FlexiSpy é que além de poder ser instalado no computador é que ele dá acesso a todos os áudios do celular. Mas, assim como os demais, requer uma assinatura para o uso completo.

Agora que já conhece os melhores aplicativos espiões faça um uso consciente desses apps. Ou seja, controle o uso dos seus filhos ou tenha uma gestão maior dos celulares de sua empresa.