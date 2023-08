Após decisão, PISO DA ENFERMAGEM já está sendo pago? Saiba agora

No meio da enfermagem, uma questão fundamental paira no ar: o Piso da Enfermagem já está sendo pago após a decisão recente? Um ano após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para o piso salarial da enfermagem pelo Congresso, muitos profissionais estão ansiosos para saber quando e como ocorrerá a implementação.

Início do pagamento

O Piso da Enfermagem, promessa iniciada durante o governo Bolsonaro, foi finalizado em julho deste ano pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O Ministério da Saúde tem planos de dar início ao pagamento do novo salário já no contracheque de agosto. No entanto, o setor privado ainda aguarda a definição de prazos e métodos para o pagamento, pois necessita resolver as negociações propostas pelo STF.

Implementação no Sistema Único de Saúde (SUS)

No Sistema Único de Saúde (SUS), os planos para o início do pagamento do Piso da Enfermagem estão mais claros. A Agência Brasil informou que o Ministério da Saúde conduziu uma pesquisa bem-sucedida entre profissionais da categoria em estados e municípios, para definir os valores a serem repassados a cada unidade federativa.

Acredita-se que o pagamento pelo governo federal seja realizado em nove parcelas, embora ainda não tenha sido divulgado um calendário oficial com as datas de repasse. Se os pagamentos começarem em agosto como planejado, é provável que o valor seja incluído diretamente no contracheque do profissional.

Valores estabelecidos pelo Piso da Enfermagem

A implementação do Piso da Enfermagem traz consigo novos valores salariais para a categoria:

R$ 4.750 para enfermeiros;

R$ 3.325 para técnicos em enfermagem;

R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

Beneficiados pelo Piso da Enfermagem



Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, mais de 2,8 milhões de profissionais atuam na área no Brasil, incluindo 693,4 mil enfermeiros, 450 mil auxiliares de enfermagem, 1,66 milhão de técnicos de enfermagem e cerca de 60 mil parteiras. Esses são os profissionais que se beneficiarão do Piso da Enfermagem.

Quem não recebe o benefício?

No entanto, existe um grupo de profissionais que não serão beneficiados pelo novo piso salarial. Servidores federais da carreira de enfermagem, especificamente aqueles na categoria de 40 horas semanais, classe S, padrão III, nível superior, não receberão o reajuste, pois sua remuneração total já ultrapassa o valor proporcional ao piso para uma jornada de 40 horas.

Para saber mais sobre o Piso da Enfermagem e outras atualizações na área da saúde, continue acompanhando nossas publicações. Nos dedicamos a trazer informações precisas e atualizadas para você.