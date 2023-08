apostas exclusivas para prêmio de R$ 200 milhões iniciam HOJE

A Caixa Econômica Federal inicia, neste sábado (26), a venda de apostas exclusivas para a Lotofácil da Independência, do concurso especial 2900. O sorteio será realizado no dia 9 de setembro, com um prêmio estimado de R$ 200 milhões aos apostadores.

Lotofácil da Independência não acumula

Por se tratar de um concurso especial, similar ao da Mega da Virada, o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, caso nenhuma aposta acerte as 15 dezenas sorteadas no globo, o montante passa para os jogadores que acertarem 14 dezenas, e assim sucessivamente, até sair um vencedor.

Vendas e valor da aposta da Lotofácil da Independência

As vendas paralelas para o concurso iniciaram no dia 30 de julho, já as vendas exclusivas começam neste sábado (26). O valor da aposta simples é R$ 3,00, que dá direito a 15 palpites dos 25 disponíveis no bilhete. Caso o jogador queira, pode aumentar o número de marcações e pagar conforme o valor estabelecido pela Caixa.

Valores

15 números – R$ 3,00

16 números – R$ 48,00

17 números – R$ 408,00

18 números – R$ 2.448,00

19 números – R$ 11.628,00

20 números – R$ 46.512,00

Como apostar na Lotofácil da Independência?



As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30,00. Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

No site da Loterias Online é possível adquirir um combo de dez jogos no valor de R$ 30,00. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, mas antes de efetuar o pagamento, é permitido visualizar a numeração selecionada.

Maiores premiações

A Lotofácil da Independência de 2022 teve uma premiação total de R$ 177.603.775,42, sendo que foram 79 ganhadores, com cada um levando para casa R$ 2.248.149,10. Já em 2021 o montante total foi de R$ 159.137.704,35, que premiou 57 apostadores – R$ 2.791.889,55 cada. Em 2020, a arrecadação ficou em R$ 124.999.910,00, com 50 sortudos levando R$ 2.499.998,20. Sendo assim, premiação de 2023 promete ser a maior da categoria.

Vai ter concurso diário da Lotofácil?

A partir deste sábado (26) os sorteios diários da Lotofácil estão suspensos, retornando apenas após o resultado da Lotofácil da Independência. Todas as apostas feitas na categoria durante este período, mesmo que não esteja no volante do concurso especial, irá concorrer para a Lotofácil da Independência, pois as vendas estão destinadas exclusivamente para essa modalidade.

Bolão da Lotofácil da Independência

Os Bolões da Caixa são alternativas para os apostadores realizarem apostas em conjunto e aumentarem a probabilidade de ganhar. Na lotofácil, o bolão tem o preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. Portanto, é permitido realizar um bolão com no mínimo 2 máximo 100 cotas, dependendo da quantidade de números selecionados.