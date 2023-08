APPLE bate o martelo e revela DATA de lançamento do iPhone 15; veja quando

A Apple está pronta para lançar o tão aguardado iPhone 15 em meados de setembro. Com a data de venda se aproximando, é natural que os fãs da marca estejam ansiosos para conhecer as novidades e melhorias do novo modelo.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes as informações disponíveis até o momento sobre o iPhone 15, incluindo seu preço, recursos e disponibilidade em diferentes países.

O Evento de Lançamento

Como de costume, a Apple realizará um evento especial para revelar o iPhone 15 ao público. Embora ainda não haja uma confirmação oficial, especula-se que o evento ocorrerá na segunda semana de setembro, possivelmente nos dias 12 ou 13. Durante esse evento, a empresa apresentará todas as características e inovações do novo dispositivo, gerando grande expectativa entre os amantes da marca.

O Preço do iPhone 15 no Brasil

Um dos principais pontos de interesse para os consumidores brasileiros é o preço do novo iPhone 15. No lançamento do iPhone 14 no Brasil, os preços variaram de acordo com o modelo e a capacidade de armazenamento, começando em R$ 7.599 para a versão básica. No entanto, é importante destacar que, ao longo do tempo, é comum que os preços dos modelos mais antigos sejam reduzidos no mercado brasileiro.

Com base nessa tendência, espera-se que o preço inicial do iPhone 15 no Brasil seja semelhante ao do modelo anterior, mas é provável que haja reduções significativas à medida que o tempo passa e novos modelos são lançados.

Portanto, é uma boa estratégia aguardar um pouco antes de adquirir o novo iPhone, caso você esteja em busca de um preço mais acessível.

Comprar o iPhone 15 nos Estados Unidos

Uma opção muito popular entre os brasileiros é comprar o iPhone nos Estados Unidos. Isso se deve principalmente à diferença de preços entre os dois países. Nos Estados Unidos, o iPhone 15 começará a ser vendido a partir de US$ 799 nas lojas oficiais da Apple. Considerando a cotação do dólar e a diferença de impostos, é possível que o preço seja significativamente menor do que no Brasil.

No entanto, é importante levar em consideração que cada estado americano tem sua própria taxa de imposto. Por exemplo, em Nova York, o imposto é de aproximadamente 8,87%, o que significa que o preço final do iPhone será maior do que o valor anunciado. Mesmo assim, mesmo com o imposto, é provável que comprar o iPhone nos Estados Unidos ainda seja uma opção mais econômica em comparação com o Brasil.

O iPhone 15 na Europa

Na Europa, os preços do iPhone 15 variam um pouco de país para país. No entanto, de um modo geral, não é vantajoso para os brasileiros comprar o iPhone na Europa devido à diferença de câmbio e aos impostos locais. Por exemplo, em Portugal, o preço do iPhone 15 começa em 1.039 euros, o que, convertido para reais, representa um valor considerável.

Em países como Espanha, Itália e Alemanha, os preços também são mais altos em comparação com o Brasil. Portanto, se você está pensando em comprar o iPhone 15 na Europa, é importante considerar o custo total, incluindo o câmbio e os impostos, antes de tomar uma decisão.

Versões Anteriores do iPhone

Se você está em busca de um iPhone mais acessível, pode considerar a compra de versões anteriores do dispositivo. Por exemplo, o iPhone 13, lançado no ano passado, teve uma redução de preço significativa ao longo do tempo. No lançamento, o preço começou em R$ 7.599, mas atualmente é possível encontrar a versão básica por cerca de R$ 4.200 no mercado brasileiro.

Nos Estados Unidos, o iPhone 13 era vendido a partir de US$ 699 sem impostos, o que representava um valor consideravelmente mais baixo do que no Brasil. No entanto, ao comprar uma versão anterior do iPhone, é importante considerar que você estará adquirindo um modelo mais antigo, com recursos e tecnologias menos avançadas do que o iPhone 15.

Ademais, o iPhone 15 é um dos lançamentos mais esperados do ano. Com seu evento de lançamento se aproximando, os fãs da Apple estão ansiosos para conhecer todas as novidades e melhorias do novo modelo. Embora o preço varie de acordo com o país e a moeda, é importante considerar todas as opções disponíveis antes de tomar uma decisão de compra.

Se você está em busca do melhor preço, pode ser vantajoso aguardar um pouco antes de adquirir o iPhone 15, especialmente considerando a redução de preços que ocorre ao longo do tempo. Além disso, é sempre interessante comparar os preços em diferentes países, levando em consideração o câmbio, os impostos e as taxas adicionais.

Independentemente da sua escolha, o iPhone 15 certamente será um dispositivo incrível, com recursos inovadores e um design elegante. Esteja você comprando o iPhone 15 no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, aproveite ao máximo essa nova geração de smartphones da Apple e desfrute de todas as suas funcionalidades avançadas.