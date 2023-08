Apple inova e vai fazer alterações em recurso de chamadas telefônicas; veja qual

O iOS 17, a próxima versão do sistema operacional da Apple para iPhones, está chegando com uma série de inovações que prometem revolucionar o design e a experiência do usuário. Com lançamento previsto para o próximo mês, essa nova versão traz mudanças sutis, mas impactantes, que vão desde a ordem dos botões em chamadas telefônicas até recursos avançados de transcrição de recados no Voicemail e a possibilidade de inserir uma foto como seu “cartão digital” durante ligações para outros iPhones.

Mudanças nos Botões de Chamada

Uma das principais mudanças que os usuários do iOS 17 vão perceber é a nova ordem dos botões durante as chamadas telefônicas. No iOS 16 e versões anteriores, o botão de encerrar a chamada ficava no centro da tela, mas no iOS 17, a Apple decidiu reposicioná-lo para o canto inferior direito. Essa mudança foi feita para proporcionar uma melhor ergonomia e facilitar o uso do dispositivo com apenas uma mão.

Além do novo posicionamento do botão de encerrar chamada, o iOS 17 também traz duas novas opções: um botão que transforma a chamada telefônica em uma chamada FaceTime e outro que abre o teclado de discagem. Essas adições visam facilitar o acesso a recursos adicionais durante as ligações, proporcionando uma experiência mais integrada e versátil aos usuários.

No entanto, é importante destacar que essa mudança na ordem dos botões pode gerar um período de adaptação para os usuários mais acostumados com a disposição anterior. Pessoas que estão testando a versão beta do iOS 17 relatam alguma confusão inicial com a nova ordem, mas é esperado que essa adaptação seja rápida e que os benefícios ergonômicos dessa mudança sejam amplamente reconhecidos.

Novidades Além dos Botões

Além das mudanças nos botões de chamada, o iOS 17 traz uma série de outras novidades que vão aprimorar a experiência do usuário. Uma dessas novidades é a transcrição de recados no Voicemail. Agora, ao receber uma mensagem de voz, o iOS 17 será capaz de transcrevê-la automaticamente, permitindo que o usuário leia o conteúdo da mensagem em vez de precisar ouvi-la. Essa funcionalidade é especialmente útil em situações em que o usuário está impossibilitado de ouvir os recados, como em reuniões ou ambientes barulhentos.

Outra novidade interessante é a possibilidade de inserir uma foto como seu “cartão digital” durante ligações para outros iPhones. Essa foto aparecerá na tela do destinatário da chamada, permitindo uma identificação visual mais rápida e personalizada. Essa funcionalidade é especialmente útil em situações em que o usuário deseja transmitir uma mensagem visual, como mostrar um produto ou compartilhar uma imagem relevante durante uma conversa telefônica.

Interface Atualizada e Nova Fonte Mais Ousada

Além das mudanças nos botões de chamada e dos novos recursos, o iOS 17 também traz uma interface atualizada com uma nova fonte mais “ousada”. A Apple decidiu dar um novo visual ao sistema operacional, apostando em uma fonte que transmita uma sensação de modernidade e sofisticação. Essa mudança na fonte contribui para uma experiência visual mais agradável e atual, mantendo a identidade visual característica dos produtos da Apple.



A nova fonte também traz benefícios práticos, como uma melhor legibilidade em diferentes tamanhos de tela e condições de iluminação. Combinada com outras otimizações de design, essa nova interface promete facilitar a navegação e o uso do sistema operacional, tornando a experiência do usuário ainda mais intuitiva e agradável.

Lançamento do iOS 17

O iOS 17 está atualmente em fase de testes beta e deve ser lançado oficialmente no próximo mês. Essa versão traz uma série de mudanças e melhorias significativas, que vão desde a ordem dos botões em chamadas telefônicas até recursos avançados de transcrição de recados no Voicemail e a possibilidade de inserir uma foto como seu “cartão digital” durante ligações para outros iPhones.

É importante ressaltar que as versões beta do iOS 17 podem sofrer alterações antes do lançamento da versão final, e a Apple ainda não divulgou se a nova ordem dos botões será personalizável ou se haverá a possibilidade de reverter as mudanças na versão final do sistema operacional. Essas informações devem ser reveladas pela empresa em breve, à medida que o lançamento oficial do iOS 17 se aproxima.