Apple Watch vai ganhar modelo especial em comemoração aos 10 anos do relógio

Um dos maiores sucessos da Apple, o relógio conhecido como Apple Watch deverá completar 10 anos do lançamento, e a data não deve ser esquecida pela empresa. De acordo com as informações oficiais, algumas mudanças no novo modelo estão sendo analisadas e devem ser divulgadas em breve.

A versão 9

As mudanças, no entanto, ainda podem demorar um pouco para sair do papel. No próximo mês de setembro, a empresa deverá lançar o Apple Watch Series 9 e também o Apple Watch Ultra da Segunda geração. Para estes dois produtos, o mais provável é que pouca coisa mude.

De antemão, estão previstas apenas algumas novidades pontuais, como um processador novo e novas cores. A tendência, no entanto, é que o design se mantenha dentro do padrão atual, que já é bem conhecido pelo público brasileiro. A expectativa é de que não sejam feitas mudanças neste sentido.

O evento da Apple que deverá lançar a 9ª versão do relógio vai ser realizado no próximo dia 12 de setembro. A ideia é não mudar nem mesmo o tamanho dos produtos, que devem seguir tendo algo entre 41 e 45 milímetros. No caso do Ultra, estamos falando de 49 milímetros.

Mudanças no Apple X

As informações de bastidores indicam que a Apple quer, de alguma forma, repetir o que aconteceu na época do lançamento do iPhone X, que contou com a implementação de mudanças significativas na linha de smartphones quando o produto completou 10 anos exatos do seu lançamento.

A ideia é agora é repetir a dose com o Apple Watch, que também está por completar 10 anos do lançamento, e que também pode ganhar a aplicação de uma série de mudanças neste sentido.

Como dito, boa parte destas informações ainda não foram confirmadas pela empresa de maneira oficial, mas circulam cada vez com mais força na imprensa mundial. Nesta semana, por exemplo, o jornalista Mark Gurman, da Blomberg, disse por meio de um artigo que a Apple deseja aplicar uma “atualização chamativa” na marca do seu relógio.

Ele também confirmou que as alterações não devem atingir a nona versão do relógio, mas a décima, que seve ser lançada em 2024, ou em 2025.

O que vai mudar?

Mas afinal de contas, o que deve mudar de fato no Apple Watch? Ainda de acordo com informações de bastidores, uma das principais alterações que está em estudo é uma mudança na caixa, que passaria a ser mais fina. Além disso, o produto contaria com um novo sistema magnético para pulseiras. Hoje, o relógio com uma espécie de trava deslizante.

Com as mudanças, a expectativa é de que o consumidor passe a contar com mais espaço interno para a inserção de uma célula de bateria, além de novos sensores. Também existe uma expectativa para mudanças no tamanho da tela de micro LeD, e também um sensor de pressão arterial.

Em resumo, veja a lista de novidades:

mudança na caixa, que passaria a ser mais fina;

novo sistema magnético para pulseiras;

mais espaço interno para a inserção de uma célula de bateria;

tamanho da tela de micro LeD;

sensor de pressão arterial.

Mais novidades, no entanto, só devem ser divulgadas com mais intensidade a partir do próximo ano. Para 2023, o foco da Apple está mesmo no lançamento da 9ª versão do produto, que acontece no próximo mês de setembro.

Preço do Apple Watch

Não quer esperar pelo lançamento do Apple Watch 9 ou X? Neste caso, o cidadão já pode comprar versões anteriores, por preços notadamente mais acessíveis. A depender da geração, o indivíduo pode comprar o item por algo entre R$ 2 mil e R$ 10 mil. É importante realizar uma pesquisa prévia para entender quais deles se encaixam melhor às suas necessidades.