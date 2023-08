Aprenda a aproveitar os benefícios do cartão de crédito e melhore sua vida financeira

Seja por mau uso ou falta de informação, muitas pessoas não aproveitam os benefícios do cartão de crédito. Nesse sentido, inclusive, há quem o considere um vilão de sua vida financeira. Mas a verdade é que, se usado corretamente, esse é um recurso extremamente vantajoso.

Assim sendo, veja a seguir como utilizar o seu cartão de crédito corretamente. É importante remover os estigmas dessa ferramenta financeira. Para isso, veja as informações a seguir.

Como aproveitar os benefícios do cartão de crédito

Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que há uma ideia errada para muitos sobre o uso do cartão de crédito. E isso ocorre pelo fato dele permitir parcelar compras diversas e remanejar seus prazos de pagamento para o mês seguinte.

Dessa forma, para aproveitar os benefícios do cartão de crédito é muito importante aprender a usar seus serviços adequadamente. Para tanto, você precisa considerar o seguinte:

Antes de fazer uso de seu cartão, verifique atentamente a data de vencimento da fatura. É preciso que o prazo seja confortável para você paga-la sem atrasos;

Ao realizar grandes compras, procure negociar as mercadorias com parcelamento sem juros. Várias lojas e empresas estão dispostas a receber seus pagamentos dessa forma;

Além disso, verifique se o seu cartão de crédito lhe traz vantagens extras. Nesse sentido se destaca, por exemplo, acúmulo de pontos para trocar por milhas e cashback.

Informações importantes sobre o assunto

É claro que, se você não utilizar esse recurso de forma adequada, não é possível aproveitar os benefícios cartão de crédito. Pelo contrário, nesse sentido ele pode sim se tornar um vilão. Isso porque, compras no impulso que te fazem gastar mais do que ganhar geram descontrole financeiro. E claro, trata-se de uma consequência grave para o seu bolso.

Além disso, outro aspecto que costuma trazer bastante problema para quem usa cartão de crédito é o parcelamento da fatura. Nesse sentido, o valor parcelado será acrescido de juros no mês seguinte. E se fizer outras compras ainda terão novos gastos esperando por você.



Assim sendo, torna-se fundamental utilizar o cartão de crédito de forma certa. E para isso, as dicas abaixo farão toda a diferença para você:

Primeiramente, faça sempre o pagamento total da fatura antes da data de vencimento. Por isso é tão importante escolhe-la de forma adequada;

Além disso, tente controlar ao máximo o seu limite de forma responsável. Para não o ultrapassar, defina um teto de gastos mensais para o seu cartão;

E claro, controle seu orçamento para garantir que seu limite de gastos não seja maior do que sua renda nem a prejudique de forma geral. Isso é fundamental para aproveitar os benefícios do cartão de crédito.

Benefícios do cartão de crédito: considerações finais

Tenha em mente que uma dívida no cartão de crédito pode virar uma bola de neve e sair do controle. Por isso, categorize todos os seus gastos de forma essencial e assertiva. Além disso, evite colocar despesas desnecessárias em seu cartão para não aumentar suas dívidas.

Por fim, lembre-se de que as compras negociadas adequadamente e faturas pagas em dia não geram juros em seu cartão. Além disso, existem várias opções para quitar suas dívidas para além dos cartões. Nesse sentido, empréstimos e financiamentos podem ser mais vantajosos. Com isso em mente você conseguirá aproveitar todos os benefícios do cartão de crédito.