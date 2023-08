Aprenda a dobrar e guardar as suas peças íntimas de forma prática e eficiente

As peças íntimas são itens essenciais no nosso guarda-roupa, mas nem sempre sabemos como dobrar e guardar de forma adequada.

Por isso, neste artigo, vamos te ensinar como dobrar e guardar as suas peças íntimas de forma prática e eficiente, aproveitando melhor o espaço das suas gavetas e facilitando a sua rotina. Confira!

Muitas vezes, as gavetas ficam bagunçadas, as peças se perdem ou se danificam e temos dificuldade em encontrar o que precisamos. Além disso, uma gaveta desorganizada pode prejudicar a durabilidade das peças, especialmente dos sutiãs com bojo ou mais estruturados, que podem amassar ou deformar se não forem guardados corretamente.

Peças íntimas: como dobrar e guardar calcinhas e cuecas?

As calcinhas e as cuecas são peças fáceis de dobrar e guardar, mas é preciso ter alguns cuidados para não danificar o tecido ou o elástico.

Com isso, uma forma simples de dobrar é fazer um triângulo com a peça, dobrando as laterais para dentro e depois dobrando ao meio. Assim, você consegue fazer um formato compacto que cabe facilmente na gaveta.

Outra forma de dobrar é fazer um retângulo com a peça, dobrando as laterais para dentro e depois dobrando em três partes. Aliás, essa forma é ideal para peças mais largas ou com mais tecido.

Para guardar as calcinhas e as cuecas na gaveta, você pode usar organizadores ou divisórias que se encaixem no espaço disponível. Ademais, você pode encontrar esses itens em lojas de utilidades domésticas ou fazer você mesmo com caixas de sapato ou de alimentos.

Você também pode optar por enrolar as calcinhas e as cuecas em vez de dobrar, fazendo um rolinho com a peça. Assim, essa forma ocupa menos espaço na gaveta e permite que você veja todas as peças de uma vez. Por último, você pode usar canos de PVC ou copos para fazer os rolinhos ficarem no lugar.

Como dobrar e guardar sutiãs?

Os sutiãs são peças mais delicadas e exigem mais atenção na hora de dobrar e guardar. Aliás, dependendo do modelo, do material e do bojo, os sutiãs podem precisar de formas diferentes de armazenamento.

As peças sem bojo ou com bojo maleável podem ser dobrados ao meio, colocando um bojo dentro do outro. Aliás, essa forma é prática e evita que os bojos fiquem amassados ou deformados. Desse modo, você pode guardar os sutiãs dobrados em organizadores ou divisórias na gaveta, separando por tipo, cor ou modelo.

Enquanto, os sutiãs com bojo rígido ou com maior estrutura, não se recomenda dobrá-los, pois podem perder a forma ou ficar marcados. Na verdade, o ideal é guardar essas peças abertas na gaveta, um ao lado do outro ou um sobre o outro, sem pressionar os bojos. Por fim, você pode usar organizadores ou divisórias mais largas para acomodar esses sutiãs na gaveta.

Os sutiãs com alças removíveis ou reguláveis devem ter as alças ajustadas antes de serem guardados, para evitar que fiquem soltas ou enroladas na gaveta. Com isso, você também pode prender as alças nos fechos dos sutiãs, para mantê-las no lugar.

Peças íntimas: como dobrar e guardar meias?

As meias são peças simples de dobrar e guardar, mas também requerem alguns cuidados para não perderem a elasticidade ou formarem bolinhas. Uma forma simples de dobrar é juntar as duas meias pelo cano e depois dobrar ao meio. Assim, você evita que elas se soltem na gaveta ou se misturem com outras peças.

Outra forma de dobrar é juntar as duas meias pelo cano e depois enrolar até a ponta. A propósito, essa forma é ideal para meias mais curtas ou mais finas, que ocupam menos espaço na gaveta.

Para guardar as meias na gaveta, você pode usar organizadores ou divisórias que se encaixem no espaço disponível. Dessa maneira, você também pode optar por usar potes ou caixas para guardar as meias na gaveta, colocando as meias dobradas ou enroladas dentro dos recipientes.

Dicas extras para organizar as suas peças íntimas

Além de saber como dobrar e guardar as suas peças íntimas de forma prática e eficiente, existem algumas dicas extras que podem te ajudar a manter a sua gaveta sempre em ordem. Veja:

Faça uma limpeza periódica na sua gaveta, retirando as peças que estão velhas, rasgadas, manchadas ou que não servem mais;

Mantenha uma frequência de lavagem das suas peças íntimas, evitando deixá-las sujas por muito tempo na gaveta ou no cesto de roupas. Para isso, lave as peças com cuidado, seguindo as instruções de lavagem de cada uma, e deixe-as secar bem antes de guardar;

Por fim, use sachês aromatizados ou pedaços de sabonete para deixar a sua gaveta com um cheiro agradável.

Seguindo essas dicas, você vai conseguir dobrar e guardar as suas peças íntimas de forma prática e eficiente. Desse modo, aproveitando melhor o espaço das suas gavetas e facilitando a sua rotina.