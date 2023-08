Aprenda a economizar com produtos linha branca

Os produtos de linha branca são cruciais para nossa vida diária. No entanto, seu valor elevado pode ser um desafio para muitas famílias. Este artigo visa orientar você sobre como economizar na compra e manutenção desses itens essenciais.

O que são produtos de linha branca?

Produtos de linha branca são eletrodomésticos essenciais para as necessidades básicas do lar. Se você está se perguntando por que são chamados assim, é porque eles costumam ser vendidos na cor branca.

Alguns dos eletrodomésticos que fazem parte desta categoria incluem:

Geladeira e refrigerador;

Fogão;

Forno elétrico;

Máquina de lavar roupa e secadora de roupa;

Tanque;

Máquina de lavar louça;

Micro-ondas;

Ar-condicionado;

Cafeteira;

Torradeira;

Adega e frigobar.

Cabe salientar que a tecnologia tem um impacto significativo no preço dos produtos de linha branca. Eletrodomésticos modernos vêm com muitas funcionalidades avançadas, o que aumenta o valor agregado destes produtos. No entanto, nem todas as famílias precisam ou podem pagar por essas funcionalidades extras.

Escolhendo o modelo correto

Uma maneira de evitar preços altos é escolher o modelo que melhor se adequa às suas necessidades. Não há razão para pagar por funcionalidades extras que você não vai usar.

Portanto, ao escolher um produto de linha branca, considere cuidadosamente suas necessidades pessoais. Contudo, a eficiência energética é um fator crucial a ser considerado ao comprar produtos de linha branca.



Modelos com alta eficiência energética podem ser um pouco mais caros, mas economizam dinheiro a longo prazo, reduzindo o consumo de energia. Fique atento para produtos com classificações A++, pois eles são os mais eficientes.

Políticas de garantia e assistência técnica

Antes de fazer uma compra, verifique as políticas de garantia e assistência técnica oferecidas pelo fabricante. Alguns produtos de linha branca podem ter opções de garantia mais longas e acessíveis, o que pode ajudá-lo a economizar em reparos futuros.

Optar por marcas conhecidas e de boa reputação pode garantir que você obtenha produtos de linha branca de alta qualidade e duráveis. Embora esses produtos possam ter um custo inicial mais alto, eles justificam o preço através de seu excelente desempenho e vida útil prolongada.

Cuidados e manutenção

Manter seus eletrodomésticos bem cuidados pode prolongar sua vida útil e evitar reparos caros. Alguns cuidados básicos incluem:

Ler o manual do usuário para entender como usar e cuidar do aparelho;

Não ignorar problemas como ruídos estranhos, vazamentos ou mau funcionamento;

Manter o aparelho limpo e livre de poeira e sujeira;

Realizar manutenções preventivas conforme recomendado pelo fabricante.

Além de escolher o modelo certo e manter seus eletrodomésticos em bom estado, você pode economizar ainda mais ao usar seus eletrodomésticos de maneira consciente.

Por exemplo, use sua máquina de lavar roupa e sua máquina de lavar louça apenas quando estiverem cheias.

O futuro dos produtos de linha branca

O governo já sinalizou a possibilidade de reduzir os impostos sobre produtos de linha branca, o que pode torná-los mais acessíveis no futuro.

O presidente Lula confirmou a ideia de criar o programa de barateamento dos produtos da linha branca em uma solenidade pública. Ele se dirigiu ao seu vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para que ele comande a construção da medida.

“Até falei para o Alckmin: ‘Que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez?’. Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa”, disse o presidente.

“As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem, e está gastando muita energia, você tem que trocar. E, se está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito”, completou.

Logo depois, Lula se dirigiu para a Ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também mandou um recado ao dizer que área econômica precisa “abrir a mão um pouquinho” para bancar estes projetos.

O petista disse que o Governo precisa fazer o possível para elevar o consumo, mas ponderou que as pessoas precisam ter responsabilidade para não “gastar o que não tem”.

No entanto, até que isso aconteça, você pode economizar seguindo as dicas deste artigo.