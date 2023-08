Aprenda a enviar MENSAGEM DE VÍDEO no Whatsapp

Parece que foi há pouco tempo que a novidade das mensagens de áudio no WhatsApp era apresentada ao mundo, mas já se passaram oito anos. Agora, a inovação é o lançamento de uma funcionalidade que promete agilizar a troca de mensagens em vídeo nas conversas. Sim, você leu corretamente, as mensagens em vídeo instantâneo já estão disponíveis.

Essa funcionalidade está sendo introduzida gradualmente para os usuários de Android e iOS. Verifique em seu celular se a atualização já está disponível. O uso é muito simples: de maneira semelhante ao recurso de mensagens em áudio já conhecido do WhatsApp, a opção de enviar mensagens em vídeo pode ser ativada no mesmo local, com apenas um clique no botão do “microfone”.

Como será a nova funcionalidade no WhatsApp

Conforme informado pela empresa, as mensagens em vídeo terão uma duração máxima de 60 segundos. Esse é um limite estabelecido para equilibrar a agilidade de comunicação com a preocupação de economizar os dados do usuário. Vídeos muito longos poderiam consumir uma quantidade significativa de dados e prejudicar a experiência de envio e recebimento de mensagens.

Assim como acontece na gravação de mensagens em áudio, os usuários têm a opção de “travar a gravação” ao deslizar o botão para cima. Assim, permitirá continuar a gravação com as mãos livres. Porém, o recurso também permite que os usuários gravem segurando o botão.

O vídeo é reproduzido em modo silencioso durante uma conversa. Isso implica que o áudio do vídeo só será ativado se o usuário tocar na tela durante a reprodução do conteúdo. As mensagens em vídeo não terão prazo de expiração. Então, é uma vantagem em comparação com a opção tradicional de enviar um vídeo ou foto através da ferramenta de câmera.

Conforme Mark Zuckerberg, presidente e CEO da Meta, empresa proprietária do WhatsApp, o lançamento desse novo recurso, que já começou, é uma resposta à crescente demanda por mídias visuais nas conversas. Com isso, atenderá às necessidades dos usuários que procuram formas mais dinâmicas e interativas de se comunicar. Com a adição das mensagens em vídeo, espera-se que a plataforma se torne ainda mais versátil e prática para o compartilhamento de conteúdo multimídia.

Como enviar mensagem de vídeo no WhatsApp

Primeiramente, comece a conversa desejada e toque suavemente no ícone do microfone. Ele será imediatamente substituído pelo ícone de uma câmera filmadora.



Você também pode gostar:

Pressione o ícone da câmera para começar a gravar – observe que uma contagem regressiva de três segundos aparecerá antes do início da gravação. Ao terminar, solte o dedo para enviar o vídeo imediatamente na conversa.

Durante a gravação, deslize o dedo para a esquerda para cancelar ou para o ícone de cadeado para gravar sem segurar o telefone. Ao final, toque no ícone da lixeira para descartar o vídeo ou na setinha azul para enviá-lo na conversa.

Após o envio, o vídeo será reproduzido na conversa sem áudio. Toque no ícone de play para aumentar o tamanho do balão e ativar o som da gravação.

Para excluir a mensagem de vídeo, basta pressioná-la e tocar em “Apagar”, como você faria com outros elementos da conversa no WhatsApp.

Para restaurar o ícone do microfone no chat, basta dar um toque leve na câmera filmadora. Você pode fazer essa troca quantas vezes desejar, dependendo da necessidade de gravar mensagens de áudio ou vídeo.

Quando estará disponível no WhatsApp?

Em relação à disponibilidade do recurso, as Mensagens de Vídeo Instantâneas já foram lançadas na versão beta do WhatsApp para iOS, na atualização 23.15.1.76, disponível no aplicativo TestFlight.

Após um período de testes bem-sucedido com um grupo de usuários selecionados, o recurso será gradualmente implementado para um número maior de usuários. Isso acontecerá ao longo das próximas semanas.

Espera-se que todos os usuários tenham acesso a essa funcionalidade em breve, à medida que o recurso for expandido para a versão estável do aplicativo.

O WhatsApp continua aprimorando o aplicativo. Dessa forma, com inclusão das Mensagens de Vídeo Instantâneas, promete enriquecer ainda mais a comunicação dos usuários, oferecendo mais uma maneira de compartilhar momentos. Esteja atento às atualizações do aplicativo para aproveitar esse novo recurso em breve.