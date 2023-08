aprenda a ESCREVER BEM sem esforço

A prova do Enem está chegando e é importante estar com os conhecimentos em dia. Além disso, para quem vai fazer outros tipos de vestibulares, também é bom conhecer dicas para fazer uma boa redação.

Afinal, uma parte da nota vem do texto que você irá compor durante a prova. Por isso, vale a pena entender como funciona o processo de escrita e elaboração de uma dissertação excelente. Aproveite para conferir como funciona e quais erros evitar.

Dicas para fazer uma boa redação

A hora da redação pode ser um verdadeiro desafio para alguns candidatos, principalmente se juntar com o nervosismo tradicional da prova. Porém, existem algumas etapas simples que podem tornar esse processo mais tranquilo.

Então, para te ajudar a se sair bem na prova, deixamos algumas dicas para fazer uma boa redação. Aproveite para conferir quais são as etapas principais e como começar a escrever um texto incrível em seu exame.

Leia também: Como estudar para o Enem? Descubra dicas para se preparar para as provas

1.Pense sobre o que vai escrever

Todas as redações possuem um tema principal, que estará na prova. Normalmente, é algo que tenha relação com atualidades, ou algum fato importante para o Brasil ou para o mundo. Por isso, tome uns momentos para refletir sobre o que você conhece do tema.

Assim, pense no contexto geral, como isso impacta a sociedade e qual sua linha de raciocínio para a redação. Se precisar, anote palavras-chave que forem surgindo, e sempre dê um tom ameno quando for escrever, cuidado com opiniões muito polêmicas.



Você também pode gostar:

2.Anote suas ideias principais

Enquanto você reflete sobre o tema, outra dica para fazer uma boa redação é anotar suas principais ideias. Afinal, algumas vezes durante o fluxo de pensamento, pode ser que informações importantes se percam, caso você não registre.

Portanto, vá formando uma linha sobre o tema: conceitos principais, influências, problemas e possíveis soluções. Assim, anote tudo em seu rascunho, para organizar depois que terminar de fazer sua reflexão.

Além disso, você também pode separar sua redação por tópicos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vá anotando as informações pertinentes para cada sessão antes de começar a escrever.

3.Faça um esboço – dicas para fazer uma boa redação

Depois de anotar suas ideias principais, é hora de fazer um esboço da sua redação. Então, uma dissertação possui alguns pontos principais na estrutura, que são importantes para manter a coerência do texto, confira quais são:

Introdução: um parágrafo para contextualizar o assunto, e apresentar os principais conceitos sobre ele de forma sucinta;

um parágrafo para contextualizar o assunto, e apresentar os principais conceitos sobre ele de forma sucinta; Desenvolvimento: Dois ou três parágrafos apresentando seus conhecimentos sobre o assunto, e argumentos para sustentar seu ponto de vista sobre ele;

Dois ou três parágrafos apresentando seus conhecimentos sobre o assunto, e argumentos para sustentar seu ponto de vista sobre ele; Conclusão: Finalizar sua redação com um encerramento de reflexão, fechando suas ideias no texto.

Dessa maneira, é possível elaborar um bom texto, usando a estrutura de 20 linhas que a maioria das provas exige. Assim, você não perde o foco, consegue manter a objetividade e torna sua escrita muito melhor.

4.Escreva seu primeiro texto

Depois de elaborar seus tópicos, é hora de colocar as palavras para fora. Por isso, outra de nossas dicas para fazer uma boa redação é escrever um primeiro texto, com os principais conteúdos e sem se preocupar com o tamanho da redação.

Assim, você pode selecionar quais partes fazem mais sentido e vão para o texto final, e de que maneira os conteúdos se encaixam mais. Então, fica bem mais simples conseguir montar uma boa redação, observando os tópicos que mais ficam bem em seu texto.

Leia mais: Você sabe qual matéria vale mais nota no Enem? Descubra agora

5.Faça revisões – dicas para fazer uma boa redação

Antes de passar seu esboço a limpo, outra das dicas para fazer uma boa redação é fazer revisões em seu conteúdo. Primeiro, foque apenas em revisar a parte da ortografia e gramática, analisando se ainda existem erros em seu texto.

Então, faça outra revisão focando somente nos conteúdos que inseriu, se estão claros e objetivos e possuem uma linha de raciocínio adequada. Dessa maneira, você garante uma dupla checagem e uma segurança maior para entregar seu conteúdo de excelência.

6.Cuidado com o tempo disponível

Um dos maiores problemas durante a realização de um concurso ou outros exames é a má gestão do tempo de prova. Normalmente, os períodos variam entre 4 e 5 horas totais para você entregar seu gabarito.

No caso do Enem, a primeira etapa das provas possui 50 minutos a mais, que é para a realização da sua redação. Então, não deixe de pensar nisso enquanto estiver se preparando para fazer a prova.

De forma geral, você precisará criar um esboço da sua redação em outra folha, fora da definitiva. Lembre sempre que rasuras podem desqualificar sua redação, fazendo com que você perca essa parte da prova. Por isso, inclua o tempo para passar a limpo também.

7.Passe sua redação a limpo

Por fim, é hora de passar sua redação a limpo, para tirar do rascunho e colocar no local definitivo da prova. Essa também é uma etapa que te permite conferir se está tudo dentro dos conformes, aproveite mas sem abusar no tempo de prova.

Ainda, não esqueça de usar uma letra legível e encaixar seu texto dentro das margens. Outra dica importante nessa hora é não esquecer que sua redação precisa estar escrita à caneta, e não pode ser entregue à lápis.

Outras dicas para fazer uma boa redação no Enem

Ainda, além das dicas para fazer uma boa redação, é importante se atentar a alguns outros fatores. Por exemplo, os erros comuns que a maioria dos candidatos comete quando vai realizar o exame, confira quais são:

Evite erros de português e coesão;

Não ultrapasse a quantidade de linhas máxima;

Evite rasuras e borrões na folha definitiva;

Escreva com uma letra legível;

Utilize a margem e não esqueça dos parágrafos;

Conte bem o tempo para não perder o horário de entrega.

Ainda, aproveite para conferir outras dicas incríveis para se sair bem durante o Enem e conseguir uma vaga na faculdade. Por isso, não deixe de explorar mais conteúdos aqui no blog e ver como podemos te ajudar nos estudos ou no trabalho.