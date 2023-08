Aprenda a montar uma padaria de sucesso com estas 7 dicas

No primeiro semestre de 2023, o Brasil testemunhou a abertura de 154 novas padarias diariamente. Por outro lado, ao longo desse mesmo período, 101 estabelecimentos no setor de panificação encerraram suas atividades a cada dia, resultando em um saldo líquido de 53 adicionais por dia no cenário comercial brasileiro. Assim, fica a dúvida, esse é um bom negócio? Como montar uma padaria de sucesso?

Entre os anos de 2019 e 2023, o número total de padarias no país escalou de 240 mil para 295 mil, atingindo um inédito recorde. Esses dados derivam de um estudo conduzido pelo Sebrae a partir das informações presentes no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal.

O setor de panificação tem atraído um fluxo de novos empreendedores desde o advento da pandemia. No ano de 2020, a quantidade de padarias cresceu notavelmente, alcançando um aumento de 15,7%, e alcançando a marca de 278.310 estabelecimentos. Desde 2019, o país registrou um incremento de aproximadamente 55 mil estabelecimentos em funcionamento, correspondendo a um crescimento de 22,6%.

7 dicas para montar uma padaria

Com certeza, a abertura de uma empresa requer um planejamento minucioso, dedicação e o cumprimento de várias formalidades. Para orientá-lo nesse processo de como montar uma padaria, apresentamos sete dicas que esclarecerão os principais passos e contribuirão para tornar a abertura do seu negócio mais eficiente e bem-sucedida.

1.Elabore um plano de negócio

Antes de inaugurar sua padaria, é fundamental entender o montante a ser investido na abertura e o capital necessário para iniciar as operações. O planejamento também ajudará a determinar o público-alvo que você pretende atingir.

É importante coletar informações sobre o setor, os produtos e serviços que oferecerá. Realize uma análise do mercado por meio de um estudo sobre o perfil dos clientes, concorrentes e fornecedores. Defina qual será o carro-chefe de seus produtos e planeje pequenas ações de marketing desde o início das operações.

2.Escolha a estrutura jurídica ao montar uma padaria

Ao estabelecer sua empresa, a escolha da forma jurídica é crucial. Conhecer as várias estruturas legais é fundamental para avaliar as responsabilidades fiscais e outros aspectos legais do empreendimento.



Para empreendedores que planejam operar individualmente e preveem um faturamento anual de até R$ 81 mil, a opção de se tornar um Microempreendedor Individual (MEI) é viável. A inscrição como MEI é relativamente simples e pode ser feita pelo próprio empreendedor através do Portal do Empreendedor.

Caso o faturamento supere o limite definido para o MEI, o empresário tem a alternativa de se registrar como Empresário Individual (EI) na Junta Comercial. Essa estrutura jurídica é similar ao MEI, mas não há restrição de faturamento.

Outra alternativa para aqueles que desejam estabelecer uma empresa sem sócios é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesse modelo, que envolve somente o empresário, o capital social inicial precisa ser 100 vezes o valor do salário mínimo vigente no Brasil.

A sociedade empresária limitada, conhecida como “Ltda.”, é recomendada para aqueles que têm interesse em iniciar uma sociedade. Nessa configuração, é possível compartilhar responsabilidades e exercer uma atividade econômica em parceria com um ou mais sócios. Os sócios de uma Ltda. dividem os lucros e são responsáveis de maneira limitada ao capital social da empresa.

3.Formalize a empresa

O período necessário para a formalização de uma empresa pode variar de acordo com o estado onde será estabelecida. Em alguns estados, é disponibilizada uma entrada única de documentos para a abertura de empresas, o que pode resultar em um processo com duração média de cinco a 15 dias. No entanto, em algumas unidades federativas, esse prazo pode variar entre 15 a 30 dias.

O primeiro passo para legalizar a empresa é efetuar o registro na Junta Comercial Estadual. Esse registro envolve o arquivamento do contrato social, conferindo oficialmente a existência da empresa.

Ao concluir o registro na Junta Comercial, você receberá o Número de Identificação do Registro de Empresa (NIRE). Esse número é essencial para obter o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no site da Receita Federal. Nesse momento, também é necessário selecionar a atividade na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

Sua padaria também necessitará de um Alvará de Funcionamento, que deve ser obtido junto à prefeitura municipal. Além disso, podem ser requeridos outros registros, como o cadastro na Previdência Social e a inscrição no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Recomenda-se entrar em contato com os órgãos de saúde locais que supervisionam sua cidade ou município para obter informações sobre licenças adicionais necessárias para a preparação e venda de alimentos. Esse processo assegura que todas as regulamentações e requisitos legais sejam atendidos para garantir o funcionamento adequado de sua padaria.

4.Faça o planejamento tributário

O regime tributário é intrinsecamente ligado à estrutura empresarial selecionada, bem como ao porte do negócio. Portanto, realizar um planejamento tributário adequado deve ser uma das principais preocupações desde o início do processo de planejamento empresarial.

Um planejamento tributário bem executado pode resultar em economia substancial e evitar despesas desnecessárias relacionadas a tributos federais, estaduais e municipais. Especialmente para micro e pequenas empresas, é possível optar por três regimes tributários distintos: Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional.

A escolha do regime tributário deve ser baseada em diversos fatores, incluindo o tipo de atividade econômica, o volume de faturamento, a margem de lucro, entre outros. Cada regime tem suas próprias regras e alíquotas de tributação. O Lucro Real exige a apuração do lucro líquido efetivo da empresa, o Lucro Presumido é baseado em uma margem de lucro pré-definida, enquanto o Simples Nacional é um regime simplificado que engloba diversos tributos em uma única guia de pagamento.

É essencial contar com o auxílio de um contador ou profissional especializado para avaliar qual regime tributário é o mais adequado para o seu negócio. Uma escolha inteligente nesse aspecto pode resultar em vantagens financeiras significativas ao longo do tempo.

5.Registre a marca dos seus produtos

Se você criar um nome para seus produtos ou desenvolver uma linha especial que será o destaque da sua padaria, é fundamental lembrar de registrá-los. Ao criar uma marca, antes de começar a utilizá-la, é necessário formalizar o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

É crucial compreender que mesmo que uma marca seja utilizada por vários anos, se não estiver registrada no INPI, ela não possui proteção legal. Ao realizar o registro, você garante os direitos exclusivos sobre a marca dentro do âmbito específico de atividade, por um período de dez anos, que pode ser renovado continuamente. Caso você não efetue o registro, não terá meios de resguardar o uso da marca da concorrência.

Portanto, ao desenvolver uma marca para seus produtos ou linha especial, assegure-se de seguir o processo de registro junto ao INPI. Isso protegerá sua marca legalmente e proporcionará a você a exclusividade do uso, reforçando sua identidade no mercado.

6.Escolha a localização

Na escolha da localização para sua padaria, é essencial considerar diversos fatores, como o número de padarias já existentes na região. Além disso, tem também o perfil do público-alvo que você deseja atrair.

Em geral, as pessoas têm a tendência de frequentar estabelecimentos próximos a suas residências ou locais de trabalho. Uma alternativa é dar preferência a áreas centrais da cidade, próximas a terminais de ônibus, estações de metrô ou pontos de táxi.

Independentemente do local escolhido, é fundamental entrar em contato com a prefeitura e a autoridade sanitária responsável para verificar se o espaço atende às exigências estabelecidas na Resolução n° 33/77 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para alimentos. Essas medidas asseguram que seu estabelecimento cumpra as normas de higiene e segurança necessárias para operar de maneira adequada.

Ao considerar a localização, leve em conta tanto os aspectos relacionados à concorrência quanto à conveniência para os clientes em potencial. Isso ajudará a garantir o sucesso da sua padaria ao atender às necessidades e preferências da comunidade local.

7.Planeje os equipamentos ao montar uma padaria

É verdade, os equipamentos são frequentemente o maior investimento ao abrir uma padaria. Você precisará de espaços de armazenamento adequados para manter todos os ingredientes e suprimentos organizados. Além disso, será necessário adquirir equipamentos para a preparação e o cozimento dos alimentos, incluindo fornos comerciais e refrigeradores.

Os fornos comerciais são essenciais para assar pães, bolos e outros produtos de panificação. A escolha do tamanho e do tipo de forno dependerá da capacidade de produção planejada e dos produtos específicos que você deseja oferecer.

Os refrigeradores são fundamentais para manter ingredientes frescos e produtos prontos para venda. Eles variam em tamanho e propósito, incluindo geladeiras para o armazenamento de ingredientes e expositores refrigerados para os produtos finais.

Portanto, ao planejar montar uma padaria, é importante considerar cuidadosamente os tipos de equipamentos necessários para garantir uma operação eficiente e a qualidade dos produtos. Isso permitirá que você ofereça produtos frescos e deliciosos aos seus clientes, contribuindo para o sucesso do seu negócio.