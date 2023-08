Aprenda a otimizar os estudos para dois concursos diferentes

A busca pela estabilidade e sucesso profissional através de concursos públicos tem se tornado uma opção cada vez mais atrativa para muitos brasileiros. Porém, para alguns concurseiros, surge o desafio de se preparar para dois concursos diferentes simultaneamente.

Como otimizar os estudos para dois concursos diferentes?

Nesse cenário, é fundamental desenvolver estratégias eficientes que permitam otimizar os estudos e obter resultados satisfatórios em ambas as seleções. Por isso, neste artigo, vamos apresentar dicas valiosas para auxiliá-lo nessa jornada de preparação para dois concursos distintos.

1. Organização é a chave para o sucesso

A organização é o alicerce de uma preparação bem-sucedida para dois concursos. Logo, é imprescindível criar um plano de estudos minucioso, dividindo o tempo de forma equilibrada entre as matérias específicas de cada concurso.

Para isso, estabeleça metas diárias e semanais, construindo um cronograma realista e flexível que se adapte às suas necessidades e compromissos. Desse modo, utilize ferramentas como agendas, aplicativos de organização e planilhas para acompanhar seu progresso e garantir que todas as disciplinas sejam abordadas de forma adequada.

2. Identifique sinergias entre os conteúdos para otimizar os estudos

Embora sejam concursos distintos, é possível encontrar sinergias entre os conteúdos das provas. Por exemplo, identificar temas comuns em ambas as seleções e priorizá-los em sua rotina de estudos é uma estratégia inteligente.

Ao estudar assuntos relacionados, você estará otimizando seu tempo e reforçando seus conhecimentos de maneira mais eficiente. Dessa maneira, aproveitar o aprendizado em uma disciplina para facilitar a compreensão de tópicos correlatos em outra é uma forma de consolidar o conhecimento.

Por exemplo, se ambos os concursos exigem conhecimentos em língua portuguesa, matemática e informática, você pode integrar essas matérias em seu cronograma de estudos. Ao estudar a gramática e interpretação de textos para a prova de língua portuguesa, você estará simultaneamente se preparando para a parte de português exigida em outra seleção. Portanto, essa abordagem economiza tempo e torna o processo de aprendizado mais eficiente.

3. Gerencie seu tempo com eficiência

Gerenciar o tempo de estudo é um dos pilares para conciliar a preparação para dois concursos. Além de estabelecer uma rotina diária, é importante identificar os momentos mais produtivos do dia para dedicar-se às matérias mais complexas. Além disso, prática de revisões periódicas é essencial para reforçar o aprendizado e evitar o esquecimento do conteúdo.

Uma abordagem interessante é a técnica de pomodoro, que consiste em dividir o tempo de estudo em períodos curtos, intercalando-os com breves pausas para descanso. Aliás, essa estratégia mantém a mente mais focada e ajuda a evitar a exaustão mental.

Além disso, estabeleça metas diárias e semanais para cada concurso, priorizando as matérias mais importantes e aquelas em que você tem mais dificuldade. Para isso, dedique um tempo para estudar as matérias específicas de cada seleção, bem como as disciplinas em comum. Dessa forma, você conseguirá abranger todo o conteúdo necessário para ambos os concursos.

4. Cuide da sua saúde mental e física

Preparar-se para dois concursos diferentes pode ser um desafio desgastante. Por isso, é fundamental cuidar da sua saúde mental e física ao longo do processo. Priorize o sono de qualidade, alimente-se de forma saudável e pratique atividades físicas regularmente. Afinal, momentos de lazer e descanso são igualmente importantes para recarregar as energias e manter a motivação.

Lembre-se de que o estudo é uma jornada de médio e longo prazo, e o equilíbrio entre o esforço intelectual e o cuidado com o corpo e a mente é essencial para manter o foco e a produtividade. Logo, reserve tempo para praticar atividades que lhe proporcionem prazer e bem-estar, como ler um livro, assistir a um filme ou praticar um hobby.

5. Busque materiais de estudo adequados

Outro aspecto crucial na preparação para dois concursos é a escolha de materiais de estudo adequados. Procure por livros, apostilas, videoaulas e cursos online que estejam alinhados com o conteúdo programático de cada seleção. Ademais, busque recomendações e opiniões de outros concurseiros, a fim de identificar os recursos que são mais eficazes para o seu aprendizado.

As plataformas online oferecem uma variedade de conteúdos preparatórios, e a escolha do material que melhor se adapte ao seu estilo de aprendizado é fundamental para otimizar seus estudos. Além disso, faça uso de provas anteriores e simulados para avaliar o seu desempenho e identificar os pontos que necessitam de mais atenção.

6. Faça simulados e provas anteriores para otimizar os estudos

Realizar simulados e resolver provas anteriores é uma maneira eficiente de avaliar seus conhecimentos e identificar suas principais dificuldades. Além disso, essa prática contribui para o desenvolvimento da sua habilidade de resolver questões sob pressão e em um tempo limitado, simulando o ambiente real da prova. Pois, a partir da análise dos resultados, você poderá focar nos pontos que necessitam de mais atenção e aprimorar seu desempenho.

A resolução de provas anteriores também é uma forma eficaz de se familiarizar com o estilo de questões da banca examinadora de cada concurso, o que pode fazer a diferença no dia da prova.

Conclusão

Preparar-se para dois concursos diferentes é um desafio que requer dedicação, disciplina e planejamento. Organizar seus estudos, identificar sinergias entre os conteúdos, gerenciar seu tempo com eficiência e cuidar da sua saúde física e mental são passos fundamentais nessa jornada. Além disso, a escolha de materiais de estudo adequados e a prática de simulados são estratégias que contribuem para o aprimoramento do aprendizado.

Lembre-se de que cada concurso é uma oportunidade única e que sua perseverança e foco serão fundamentais para alcançar seus objetivos. Mantenha-se motivado, mantenha uma atitude positiva e confie em suas habilidades.