Aprenda agora como BAIXAR VÍDEO do TWITTER

Se você já se perguntou como baixar vídeos do Twitter, – que recentemente teve sua identidade visual alterada para a letra “X”, – para assistir offline ou compartilhar com amigos, vamos apresentar três formas diferentes de baixar vídeos do Twitter tanto em dispositivos móveis (iPhone e Android) quanto em computadores.

Como baixar vídeos do Twitter?

O processo não é nativo no aplicativo, mas existem truques e ferramentas que tornam esse procedimento possível. Acompanhe este tutorial passo a passo para dominar o processo de download de vídeos do Twitter.

Como realizar o processo pelo iPhone (iOS)

Se você possui um iPhone, pode usar o app Atalhos para simplificar o processo de download de vídeos do Twitter. Aqui estão os passos:

Passo 1: Instale o aplicativo “Atalhos” da App Store, caso ainda não tenha.

Passo 2: Abra o navegador no iPhone e visite o site “tvdl.app”. Toque em “Get the Shortcut” para adquirir o atalho.

Passo 3: Acesse o Twitter, encontre o vídeo que você deseja baixar e clique no ícone de compartilhamento. Selecione “Compartilhar por…” e deslize para baixo. Escolha o atalho que baixou.

Passo 4: Por conseguinte, autorize o atalho tocando em “Permitir Uma Vez”, escolha a qualidade do vídeo e confirme. Desse modo, o vídeo será baixado e estará disponível em sua galeria.

Como baixar vídeo por meio do Celular Android

Se você possui um celular Android, pode usar um aplicativo específico para baixar vídeos do Twitter. Veja como:

Passo 1: Baixe e instale o aplicativo “Download Twitter Videos – GIF” na Google Play Store.

Passo 2: No Twitter, copie a URL do vídeo desejado tocando no ícone de compartilhamento e selecionando “Copiar link”.

Passo 3: Desse modo, abra o aplicativo de download, cole o link na barra indicada e toque na seta azul. Escolha a qualidade desejada e o download será realizado.

Como baixar vídeo do Twitter pelo PC



Contudo, se você prefere baixar vídeos do Twitter em seu computador, siga estas etapas:

Passo 1: Encontre o vídeo no Twitter e clique no ícone de compartilhamento. Copie o link do vídeo.

Passo 2: Abra o navegador e acesse “getfvid.com/pt/”. Cole o link na área indicada e clique em “Baixar”.

Passo 3: Escolha a qualidade do vídeo na próxima tela e clique em uma das opções disponíveis para iniciar o download.

Escolhendo a qualidade do vídeo

Tanto para o iPhone quanto para o Android e o PC, é possível escolher a qualidade do vídeo que deseja baixar. No iPhone, ao usar o atalho, você pode optar entre baixa, média e alta qualidade. Já no navegador ou aplicativo de download, você pode escolher entre diferentes resoluções, como 480×270, 640×360 e 1280×720. Lembre-se de que vídeos de maior qualidade tendem a ocupar mais espaço de armazenamento em seu dispositivo.

Em resumo, baixar vídeos do Twitter não é complicado se você souber os truques certos. Seja usando atalhos no iPhone, aplicativos no Android ou sites no PC, é possível desfrutar dos vídeos do Twitter mesmo offline. Lembre-se sempre de respeitar questões referentes aos direitos autorais dos conteúdos.

Twitter ou X?

O Twitter, uma das principais redes sociais do mundo, está dando um passo significativo em sua jornada de transformação ao se tornar o “X”. Recentemente, a versão web da plataforma surpreendeu os usuários ao substituir o icônico logo do passarinho azul por um audacioso “X”.

A mudança foi anunciada pelo próprio CEO da empresa, Elon Musk, e já repercurte intensamente entre os usuários da plataforma. Além disso, a URL x.com já está sendo direcionada para o Twitter, o que reforça a nova identidade visual da rede social. Contudo, oficialmente o nome Twitter está em uso na rede social.