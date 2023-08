Aprenda como fazer redação para banca Cespe

Você está se preparando para um concurso público e sabe que a redação é uma das etapas mais importantes e decisivas para a sua aprovação. Mas você também sabe que a redação não é uma tarefa fácil, principalmente quando se trata da banca Cespe, uma das mais renomadas e exigentes do país.

Então, como fazer uma boa redação para essa banca? Quais são as características e os critérios de avaliação dessa prova? Como se organizar e se planejar para escrever um texto dissertativo-argumentativo de qualidade? Pois, essas são algumas das perguntas que muitos candidatos se fazem e que vamos tentar responder neste artigo.

Aqui, vamos apresentar algumas dicas e orientações para você fazer uma redação Cespe nota 10. Sendo assim, vamos lá?

O que é a redação Cespe e como ela é estruturada?

A redação Cespe é um tipo de prova discursiva que tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato de desenvolver um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema proposto pela banca.

Além disso, o autor deve apresentar uma proposta de intervenção para o problema discutido, de acordo com os princípios éticos e democráticos.

A redação Cespe tem uma estrutura específica, que deve ser seguida à risca pelo candidato. Dessa maneira, essa estrutura é composta por quatro elementos principais:

Coletânea

É o conjunto de textos, imagens ou gráficos que fornecem informações sobre o tema da redação e servem como base para a elaboração do texto. Assim, a coletânea deve ser lida com atenção. Ademais, o candidato deve interpretá-la de forma crítica pelo candidato, mas não deve copiar ou reproduzir no texto.

Frase-tema

É a frase que resume o tema da redação e indica o posicionamento que o candidato deve adotar em relação ao assunto. Desse modo, a frase-tema deve ser transcrita integralmente no início do texto, sem alterações ou acréscimos.

Tópicos

São os pontos específicos que o candidato deve abordar no desenvolvimento do texto, seguindo a ordem apresentada pela banca. Por isso, o candidato deve tratar cada tópico em um parágrafo distinto, com argumentos consistentes e fundamentados.

Conclusão

É a parte final do texto, em que o candidato deve retomar a frase-tema. Além disso, deve apresentar uma proposta de intervenção para o problema discutido no desenvolvimento.

A proposta de intervenção deve indicar quem são os agentes responsáveis pela ação, qual é a ação a ser realizada, como ela deve ser realizada e quais são os benefícios esperados.

Como fazer uma boa redação Cespe: passo a passo

Para fazer uma boa redação Cespe, o candidato precisa seguir algumas recomendações básicas, que vão desde a preparação prévia até a revisão final do texto. Então, veja quais são elas:

Estude os temas mais relevantes e atuais

A banca Cespe costuma escolher temas que estão em evidência na sociedade e que envolvem questões políticas, sociais, econômicas, ambientais ou culturais.

Por isso, é importante estar bem-informado e atualizado sobre os assuntos que podem cair na prova, lendo jornais, revistas, sites e livros especializados. Pois, além de ampliar seu repertório cultural, isso também ajuda a desenvolver seu senso crítico e sua capacidade de análise.

Treine a escrita com frequência

A prática é essencial para desenvolver a habilidade de escrever bem e com rapidez. Por isso, é recomendável que o candidato faça redações periodicamente, simulando as condições da prova e respeitando o tempo e o espaço disponíveis.

Além disso, é importante revisar os textos produzidos, corrigindo os erros gramaticais, ortográficos e de coesão.

Siga a estrutura proposta pela banca

A redação Cespe tem uma estrutura específica, que o candidato deve seguir à risca. Ou seja, desviar da ordem dos tópicos, omitir informações ou acrescentar elementos que não foram solicitados pode resultar em perda de pontos ou até mesmo na anulação do texto.

Desse modo, uma boa dica é fazer um rascunho antes de passar o texto a limpo, para organizar as ideias e verificar se todos os requisitos foram atendidos.

Seja claro, objetivo e coerente

A redação Cespe não exige um texto longo ou rebuscado, mas sim um texto claro, objetivo e coerente. Isso significa que o candidato deve usar uma linguagem formal e adequada ao tema. Portanto, deve evitar repetições, ambiguidades ou contradições, organizar as ideias em uma sequência lógica e usar conectivos para garantir a coesão entre as partes do texto.

Apresente argumentos sólidos e fundamentados

O desenvolvimento do tema é a parte mais importante da redação Cespe, pois é onde o candidato demonstra seu conhecimento e sua capacidade de argumentação. Para isso, é preciso apresentar argumentos sólidos e fundamentados em dados, fatos, exemplos ou citações de fontes confiáveis.

Faça uma proposta de intervenção viável e pertinente

A conclusão da redação Cespe deve apresentar uma proposta de intervenção para o problema discutido no desenvolvimento, que seja viável e pertinente ao tema. Desse modo, a proposta de intervenção deve ser coerente com os argumentos que o candidato apresenta no desenvolvimento e respeitar os direitos humanos e a cidadania.