Apresentação de Travis Scott Rome com Kanye resulta em 60 fãs que procuram atendimento médico

O rapper fez seu show na noite de segunda-feira no Circus Maximus, em Roma, perto do famoso Coliseu, mas se transformou em um fiasco quando alguém borrifou pimenta em 60 fãs que precisaram de atendimento médico. Um jovem de 14 anos ficou ferido em uma queda depois de escalar uma parede, segundo a CNN.

Mas todo o tremor que os moradores estavam sentindo não era por causa de um desastre natural… ao contrário, vinha da multidão de fãs pulando no show de Travis quando Kanye West fez um aparição surpresa no palco e começou a fazer rap com seu amigo de longa data.

Como resultado, Alfonsina Russodiretor do Parque Arqueológico do Coliseu, pediu agora o fim dos concertos no Circus Maximus com exceção das óperas e balés.