Apresentação espetacular de Neymar com o Al Hilal: Estou muito feliz por aceitar este desafio

TO Estádio King Fadh estava vestido e preparado para receber suas estrelas, já que o Al Hilal aproveitou a pré-jogo contra o Al Fayha para revelar três de suas últimas grandes contratações – Neymar, Malcom e Bono – embora todos os holofotes estivessem voltados para o primeiro PSG homem.

Em meio a um impressionante espetáculo de luz e cor, Neymar foi aplaudido de pé por seus novos fãs e lançou as primeiras mensagens de otimismo.

“Vim para fazer história no maior clube do país e para ganhar muito”, disse o brasileiro.

Neymar, sorrindo durante a apresentação.Al Hilal.

Além disso, Neymar agradeceu a recepção e explicou que está muito animado com esse novo desafio.

Com o apoio total da torcida ao brasileiro, Ney também mostrou seu estilo de vida no primeiro contato com o país.

Projeção espetacular de imagens no céu de Riad.Al Hilal.

“Estou aqui para me divertir, estou aqui para ser feliz. Farei tudo o que puder por este clube”, continuou.

Apresentação de Malcom e Bono

Os dois companheiros de Neymar, que também foram apresentados, foram Malcom e Bono.

Malcom, que retorna ao time titular, também falou sobre a empolgação com a chegada.

“Sou apaixonado por esta cidade e por este clube”, afirmou, afirmando que pretende fazer muitos golos.

Os três jogadores vangloriaram-se da chegada ao clube mais importante da Arábia Saudita e previram um futuro brilhante.

“Estou muito feliz aqui, quero ajudar o time e espero fazer muitos gols, te amo muito!” Malcom disse.