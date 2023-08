Apresentadora da GLOBO tem Instagram Hackeado! Como proteger seu INSTAGRAM?

A famosa apresentadora da Globo, Aline Midlej, teve sua conta no Instagram invadida por criminosos. Os golpistas tentaram aplicar golpes em seus seguidores.

Desde ontem (28), foram postados Stories promovendo um suposto investimento financeiro para multiplicar dinheiro. Os criminosos compartilharam na conta da apresentadora da Globo comprovantes de transferências para uma conta do Nubank. Inclusive, em alguns prints havia notificações em uma tela de bloqueio que mostra a foto de Aline e seu marido, Rodrigo Cebrian, como se fosse o celular dela.

Bandidos tentaram aplicar golpe através da rede social da apresentadora da Globo

Como adicional, os golpistas fizeram uma postagem no feed com a filha recém-nascida do casal, Celeste, acompanhada de um texto poético. A tentativa foi de fingir que a jornalista ainda tem controle da conta. Ademais, comentários foram desativados de forma oportunista.

Cebrian confirmou que o Instagram e o WhatsApp dela foram hackeados, provavelmente através de SIM swap (clonagem de celular). Então, criticou os mecanismos de segurança das redes, que ainda não recuperaram as contas. “O mais bizarro é que se a Aline tivesse postado uma foto do bico do seio dela amamentando, já teriam bloqueado.”

Golpe já está ficando “ultrapassado”

Esse tipo de golpe envolvendo redes sociais já é conhecido, mas continua fazendo novas vítimas, principalmente quando vem de alguém com grande alcance. As principais orientações para não cair nesses golpes são:

Nunca confie em nenhuma postagem desse tipo, mesmo que seja de amigos, celebridades, influenciadores ou empresas;

Sempre confirme qualquer pedido de dinheiro fazendo uma chamada, preferencialmente por vídeo, com a pessoa em questão;

Não clique em links suspeitos, pois isso pode resultar no hackeamento da sua própria conta.

O que fazer se o Instagram for hackeado?



A cada dia, estamos mais vulneráveis a ter nossas redes sociais invadidas. Em geral, os criminosos obtêm acesso às contas fingindo serem o suporte técnico ou por meio de links maliciosos.

O primeiro indício de que você pode ter sido hackeado é perder o acesso à conta. A senha para de funcionar, e pode ocorrer alteração de foto de perfil, conteúdo diferente no feed e envio de mensagens suspeitas para os seguidores. Se você ainda puder acessar os dados da sua conta, como e-mail ou número de telefone, tente imediatamente alterar a senha.

Acesse “Esqueceu a senha?” na tela de login;

Informe seu nome de usuário, e-mail ou telefone e clique em “Avançar”;

O Instagram enviará um link de recuperação.

Se o golpista tiver acesso a todos os seus dados (por exemplo, se o celular for roubado) ou se ele já alterou o e-mail e/ou telefone cadastrados. O processo de recuperação é mais complicado, mas ainda é possível.

Acesse “Esqueceu a senha?” na tela de login;

Clique em “Não consegue redefinir sua senha?”;

Siga as instruções solicitadas;

O Instagram solicitará a gravação de um vídeo selfie para comprovar que a conta é sua;

O vídeo será analisado por uma pessoa para recuperar a conta invadida.

É importante lembrar que além de criar uma senha altamente segura (com caracteres especiais, letras maiúsculas, etc.), é recomendado ativar a autenticação de dois fatores, que requer um código de confirmação para acessar a conta.

Denuncie o caso para o Instagram

Diante do aumento de casos de fraude, o Instagram implementou uma página específica para a denúncia de contas hackeadas. Se você for vítima de uma situação assim, acesse o link e preencha os dados solicitados no formulário exibido na tela. O primeiro passo é indicar o motivo pelo qual perdeu o acesso ao perfil, como: