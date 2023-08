APROVADO DESCONTO para que devedores do FIES quitem suas DÍVIDAS

Os estudantes que possuem dívidas com o Fundo de Financiamento ao Estudante (Fies) poderão se beneficiar de descontos para quitar ou renegociar seus débitos. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados prevê reduções significativas no valor total das dívidas, beneficiando tanto estudantes adimplentes como inadimplentes.

Descontos Progressivos do Fies

De acordo com o projeto de lei, os estudantes que estão em dia com o pagamento de todas as prestações terão seus débitos reduzidos em até 30%. Essa é uma medida que visa beneficiar aqueles que estão cumprindo regularmente com suas obrigações financeiras.

Já os estudantes com prestações atrasadas há menos de 90 dias terão um desconto de 15% no valor total da dívida, além de uma redução de até 50% nos encargos contratuais. Essa é uma oportunidade para que esses estudantes regularizem sua situação de forma mais acessível.

Aqueles que possuem prestações atrasadas há 90 dias ou mais terão um desconto de 10% no valor total da dívida e uma redução de até 30% nos encargos contratuais. Essa é uma medida que visa aliviar o peso das dívidas para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras mais significativas.

Tratamento Preferencial para Beneficiários do Fies

O projeto de lei também prevê tratamento preferencial para determinados grupos de estudantes. Será atribuído tratamento preferencial aos estudantes beneficiários do Fies que sejam egressos ou participantes de programas sociais do governo federal, bem como aos estudantes que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, também terão tratamento preferencial os estudantes beneficiários do Fies que tenham recebido o Auxílio Emergencial 2021 e que não possuam condenação judicial por fraude na concessão do benefício. Essas medidas visam beneficiar aqueles que mais necessitam de apoio financeiro para regularizar suas dívidas estudantis.

Ampliação do Perdão de Dívidas para Estudantes do Fies



O projeto de lei busca ampliar as possibilidades de perdão de dívidas para estudantes do Fies. Anteriormente, o perdão foi direcionado principalmente para os inadimplentes. Agora, as propostas buscam incluir também os adimplentes, oferecendo a oportunidade de antecipar o pagamento ou quitação da dívida com descontos significativos.

Segundo o relator do projeto, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), as famílias dos alunos beneficiados pelo Fies enfrentaram uma redução geral de renda, o que torna a perspectiva de pagar anos de financiamento uma preocupação de longo prazo. Essa é uma realidade que precisa ser considerada ao buscar soluções para aliviar o peso das dívidas estudantis.

Projeto de Lei Original

O Projeto de Lei 4133/19 original garantia a quitação antecipada do saldo devedor com desconto para beneficiários que estivessem em dia com os pagamentos dos financiamentos feitos pelo Fies e pelo Minha Casa, Minha Vida. Agora, com a aprovação do substitutivo, essas possibilidades de desconto e renegociação de dívidas são ampliadas e direcionadas especificamente para os estudantes do Fies.

Tramitação do Projeto de Lei

O projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados agora seguirá para análise nas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Após essa etapa, caso seja aprovado, o projeto poderá se tornar lei, trazendo alívio financeiro para muitos estudantes que possuem dívidas com o Fies.

É importante destacar que a aprovação desse projeto de lei representa um avanço no sentido de oferecer soluções para o problema das dívidas estudantis. No entanto, é fundamental que os estudantes também busquem orientação financeira para administrar seus recursos de forma eficiente e evitar o acúmulo de dívidas futuras.

A redução de dívidas estudantis é uma medida que pode beneficiar muitos estudantes que enfrentam dificuldades financeiras. Com a possibilidade de descontos significativos, os estudantes terão a oportunidade de regularizar sua situação e seguir em frente com seus projetos acadêmicos.

Não deixe de acompanhar a tramitação desse projeto de lei e fique atento às oportunidades de desconto e renegociação de dívidas oferecidas pelo Fies. A educação é um direito fundamental, e é importante que todos os estudantes tenham acesso a ela, independentemente de sua situação financeira.

