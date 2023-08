Aprovados DESTE concurso receberão acima de R$ 8 MIL; Inscrições abertas!

Mais um concurso público na praça com ótimos salários. Dessa vez, o edital oferta salários acima de R$ 8 mil. As oportunidades são para São Paulo, prefeitura de São Caetano do Sul.

As inscrições estão abertas para mais de 5 mil vagas.

O prazo para inscrições termina em 5 de outubro, às 23h59. Para concorrer, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.idecan.org.br. As taxas de participação variam de R$ 70 a R$ 130.

Vagas deste concurso

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

578 para contratação imediata;

4.476 para formação de cadastro reserva.

Sobre os cargos, a divisão vai acontecer na seguinte forma:

Nível fundamental — agente administrativo (20 postos + 50 CR) e merendeira (18 + 250 CR).

Nível médio — guarda municipal (94 + 250 CR), agente comunitário de saúde (67 + 206 CR), agente cultural (2 + 2 CR), agente de trânsito e transporte (10 + 20 CR), agente social (3 + 10 CR), assistente administrativo (15 + 90 CR), assistente administrativo especializado em Libras (1 + 3 CR), assistente de recursos humanos (1 + 3 CR), assistente técnico em áudio e iluminação (2 + 2 CR), auxiliar de primeira infância (60 + 600 CR), bombeiro civil (3 + 15 CR), fiscal (2 + 12 CR), inspetor de aluno (12 + 30 CR), mestre de cerimônia (1 + 3 CR) e técnico em manutenção semafórica (1 + 6 CR).

Nível técnico — assistente técnico de edificações (1 + 2 CR), assistente técnico desenhista (1 + 3 CR), fiscal de obras (3 + 3 CR), técnico de segurança do trabalho (3 + 10 CR) e técnico projetista/CAD (1 + 3 CR).

Nível superior — advogado (1 + 3 CR), analista de políticas públicas e gestão governamental (3 + 9 CR), analista jurídico (3 + 9 CR), procurador judicial (1 + 12 CR), administrador de bando de dados (1 + 3 CR), administrador de redes (1 + 3 CR), analista contábil (1 + 2 CR), analista de controle interno (1 + 3 CR), analista de processo de registro público (1 + 3 CR), analista de sistema (1 + 15 CR), analista de suporte técnico (2 + 12 CR), analista econômico-financeiro (2 + 3 CR), analista programador (1 + 5 CR), arquiteto (3 + 3 CR), assistente social (4 + 12 CR), auditor fiscal tributário (2 + 5 CR), contador (2 + 2 CR), educador social (1 + 4 CR), enfermeiro do trabalho (1 + 3 CR), engenheiro civil (3 + 3 CR), engenheiro de tráfego (1 + 3 CR), instrutor de Libras -sala de aula (4 + 30 CR), médico do trabalho (1 + 3 CR), psicólogo (1 + 12 CR), sociólogo (1 + 3 CR), terapeuta ocupacional (1 + 3 CR) e professor em diversas áreas (213 + 2.735 CR).

A data das provas depende do cargo, sendo 28 e 29 de outubro para fase objetiva e 18 e 19 de novembro para fase discursiva, apenas para alguns cargos.

Demais etapas são:

análise de títulos para professor;

curso de formação inicial para agente comunitário de saúde;

teste físico, aferição de altura e avaliações médica e psicológica para guarda municipal

