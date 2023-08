Aquecimento global pode transformar florestas tropicais em savanas, alerta estudo

As florestas tropicais desempenham um papel crucial na harmonia do clima e na riqueza biológica do nosso planeta, portanto, se ocorrer de transformar florestas em savanas, estaremos em uma situação difícil. Com mais de 40 mil espécies arbóreas sob seu teto, essas absorveram volumes consideráveis de dióxido de carbono (CO?), um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. No entanto, enfrenta um perigo iminente: a perda de sua capacidade de executar a fotossíntese, a transformação mágica de luz solar e CO? em energia para as plantas.

A Complexa Dança da Fotossíntese e o Calor Crescente

De que maneira exatamente o aquecimento global impacta a fotossíntese? A fotossíntese é uma trama complexa de reações químicas e enzimáticas que se desenvolvem nas células vegetais. E para que essa trama funcione sem embaraços, a temperatura é uma peça fundamental. Se a conversa cai demais, a tropeça fotossíntese, pois as enzimas carregadas das reações desaceleraram. Mas se o calor se torna excessivo, a trama é desfeita, pois as mesmas enzimas perdem sua forma e função. O estudo em questão delineia que as folhas na coroa das florestas tropicais podem atingir até 47 °C, temperatura suficiente para atar as mãos da fotossíntese. Este calor se acumula mais rápido nas folhas do que no ar ambiente, devido ao calor direto do sol e à circulação de ar limitado. Além disso,

Evidência Espacial e Tendências Preocupantes

Os cientistas empregaram informações de satélites da NASA, que rastrearam a temperatura das superfícies vegetais em escala global, para embasar suas implicações. As informações levam a uma constatação: atualmente, somente uma porcentagem ínfima, 0,01%, das folhas na parte superior das árvores chegam aos 47 °C cruciais para interromper a fotossíntese. Contudo, essa parcela poderá aumentar significativamente à medida que a dimensão global sobe.

Impactos Profundo e Efeitos em Cascata

Quais seriam as consequências para as selvas tropicais? A interferência da fotossíntese nos arbustos resulta na retirada das células vegetais, levando à necrose e queda das folhas. O impacto sobre a sobrevivência das árvores é específico, uma vez que sua capacidade de gerar energia e biomassa é neutralizada. Além disso, as árvores se tornam mais suscetíveis a doenças e pragmáticas, além de competirem de maneira desfavorável com outras espécies por recursos. O estudo projeta um cenário sombrio: se a temperatura média global subir cerca de 4 °C até o final do século, um dos prognósticos mais alarmantes sobre o aquecimento global, todas as folhas da posição alta das florestas tropicais serão sufocadas. Nesse panorama, a morte massiva das árvores seria desenvolvida, e as selvas se transformavam em savanas, ecossistemas dominados por grama e arbustos.

Um Precioso Equilíbrio Ameaçado e as Implicações Globais

A ruína da fotossíntese, entretanto, é apenas um elemento do impacto negativo. Se as selvas desaparecessem, o efeito seria devastador para o equilíbrio climático e a biodiversidade do globo. Afinal, essas selvas respondem por cerca de 30% da fotossíntese mundial e armazenam em cerca de 250 bilhões de toneladas de carbono. A erradicação das selvas libertaria todo esse carbono na atmosfera, intensificando o efeito estufa e o aquecimento global. Além disso, as selvas tropicais abrigam mais da metade das espécies vegetais e animais do planeta, muitas delas exclusivas e sob risco de extinção. O desaparecimento das selvas resultaria numa perda inestimável de diversidade biológica.

Salvando o Berço da Vida: Estratégias para a Preservação

Quais opções se apresentam para proteger as selvas tropicais? A conservação desse ambiente crucial requer uma abordagem multifacetada, que abrange tanto o desmatamento quanto o aquecimento global. Governos, empresas, organizações não governamentais e a sociedade civil têm um papel vital para desempenhar. As ações incluem:

Redução das emissões de gases do efeito estufa provenientes de combustíveis fósseis, agricultura e desmatamento.

Implementação de políticas públicas que incentivam o uso sustentável de recursos naturais, a preservação da biodiversidade e o respeito aos direitos humanos.

Promoção do desenvolvimento sustentável e social para comunidades dependentes das selvas.

Suporte a iniciativas de recuperação de áreas desmatadas ou degradadas.

Reforço no controle e fiscalização contra atividades ilegais que afetam as selvas.

Estímulo ao consumo consciente de produtos derivados das selvas, como madeira, papel, borracha e alimentos.

Educação sobre a importância das selvas para o bem-estar global.

Um Chamado para a Preservação

Em síntese, as selvas tropicais carregam a essência da vida terrestre. No entanto, o aquecimento global tem o potencial de interferir nessa essência, ao elevar as temperaturas das temperaturas a patamares insuportáveis. E com isso, as árvores definem, as selvas perdem sua vitalidade e as savanas avançam. O desafio está lançado para a humanidade: esses ecossistemas fundamentais é uma responsabilidade compartilhada e uma garantia para o futuro do nosso planeta.