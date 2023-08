Arábia Saudita pressiona por algo que nenhum país conseguiu: derrubar o futebol europeu

Arábia Saudita tem flexionado seu músculo financeiro durante a janela de transferências de verão. No entanto, nenhuma liga conseguiu se estabelecer como uma força dominante à frente da Europa até agora.

A incerteza envolve a abordagem da Arábia Saudita, já que os vastos recursos de equipes como Al-Ittihad e Al-Nasr conseguiram atrair jogadores experientes sem a necessidade de atrair jovens talentos ou ex-estrelas.

Esta estratégia contrasta com outras ligas como a Primeira Liga Russao Super Liga Chinesae MLS.

A atual janela de transferências trouxe de volta memórias de verões anteriores, quando essas ligas tentaram arrebatar jogadores de grandes times europeus, mas o entusiasmo diminuiu gradualmente.

Arábia Saudita atualmente não corre o mesmo risco, já que os jogadores estão optando por ingressar não por falta de alternativas, mas porque veem isso como sua melhor opção.

MLS (2015/16): Lampard, Gerrard, Villa, Pirlo…

No passado, a MLS visava veteranos de classe mundial que eram distribuídos entre as equipes. No entanto, os salários representavam um desafio para a liga.

Situação semelhante ocorreu este ano em Inter Miami que contratou estrelas como Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets.

Kaká surpreendeu a todos quando trocou o Milan pelo recém-criado Orlando City. David Villa, Frank Lampard e Andrea Pirlo ingressaram no New York City FC, enquanto Steve Gerrard mudou-se para o LA Galaxy.

Jogadores como Didier Drogba, Wayne Rooney e Bastian Schweinsteiger fez movimentos semelhantes ao MLS.

Super Liga Chinesa (2018): Carrasco, Oscar, Hulk, Paulinho…

A China entrou no cenário do futebol com o objetivo de ter uma seleção forte até 2050. Eles investiram pesadamente no futebol e nos clubes.

No entanto, a era das transferências milionárias terminou após duas temporadas devido a um imposto cobrado pela Associação Chinesa de Futebol (CFA) e pelo governo.

Esse imposto exigia que uma taxa de transferência equivalente fosse investida no fundo de futebol de base, dobrando efetivamente o custo das transferências.

O CFA aumentou e tornou obrigatório colocar em campo o mesmo número de jogadores sub-23 chineses como estrangeiros.

Com isso, todas as estrelas que foram para a China acabaram saindo por causa das complicações que representavam para os clubes.

Russian Premier League (2012): Hulk, Witsel, Eto’o, William…

Quando o Zenit gastou 100 milhões de euros em Hulk e Axel Witselo presidente da Câmara de Auditoria da Rússia alertou sobre um possível limite financeiro para as contratações de jogadores.

Essas contratações acabaram sendo uma decepção, mas a Rússia emergiu como uma nova potência financeira no futebol.

Anzhi também aderiu à tendência contratando jogadores como Roberto Carlos e Samuel Eto’ogastando muito em pouco tempo.

Sediar a Copa do Mundo de 2030 é a chave

A força motriz por trás do investimento significativo da Arábia Saudita no futebol é sua aspiração de sediar a Copa do Mundo de 2030.

Ao contrário das restrições enfrentadas pela China ou pelo Fair Play Financeiro da UEFA, não há limites que impeçam o compromisso financeiro da Arábia Saudita, e espera-se que isso persista nos próximos anos, pelo menos até que um veredicto definitivo seja alcançado sobre o copa do mundo 2030.

Embora suas proezas financeiras sejam inquestionáveis, o verdadeiro teste está em sua capacidade de atrair talentos europeus de forma consistente, um feito que se mostrou difícil para outros.