Arcor do Brasil OFERECE EMPREGOS; Saiba mais detalhes!

A Arcor do Brasil, companhia especializada na elaboração de produtos alimentícios de consumo massivo, está contratando novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de oportunidades abertas:

Analista Adm Vendas JR – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Custos JR – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Inteligência de Vendas SR – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Recrutamento e Seleção PL – Campinas – SP – Efetivo;

Analista de Trade Marketing SR – Goiânia – GO – Efetivo;

Auditor(a) SR – Campinas – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – PCD – Bragança Paulista – SP – Efetivo;

Coordenador Trade Marketing – Parcerias – Campinas – SP – Efetivo;

Estagiário(a) de Recursos Humanos – Campinas – SP – Estágio;

Líder de Produção – Rio das Pedras – SP – Efetivo;

Programador de Manutenção – Contagem – MG – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas Jr – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Execução – Campinas – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Belém – PA – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Campo Grande – MS – Efetivo;

Supervisor (a) Operacional Logística – Bragança Paulista – SP – Efetivo;

Supervisor de Manutenção Elétrica – Contagem – MG – Efetivo;

Supervisor de Produção – Contagem – MG – Efetivo;

Vendedor (a) – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre a Arcor do Brasil

Sobre a Arcor do Brasil, é necessário destacar que, com mais de 40 anos de história compartilhando momentos mágicos em todo o território brasileiro, a Arcor conta em seu portfólio grandes marcas reconhecidas pelos consumidores, como: Tortuguita, 7Belo, biscoitos Triunfo, Aymoré e Danix, as balas Butter Toffees, os chicles Poosh e Big Big, entre outras.

A multinacional argentina, possui 5 plantas industriais no país e emprega cerca de 4.120 mil colaboradores, além de contar com o Instituto Arcor Brasil, que já apoiou 340 projetos e beneficiou 2 milhões de crianças e adolescentes.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.