Arcos Dorados OFERECE EMPREGOS no Brasil; Confira!

A Arcos Dorados, empresa que é a maior franquia do McDonald’s no mundo em termos de vendas e número de todo o sistema de restaurantes, está com alguns postos de trabalho disponíveis em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de vagas ofertadas:

Analista BI & Analytics SR – Barueri – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Learning – Barueri – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Sistemas – Barueri – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Jurídico – Tributário – Barueri – SP – Efetivo;

Médico (a) do Trabalho – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Barueri – SP – Banco de Talentos.

Mais sobre a Arcos Dorados

Sobre a Arcos Dorados, é importante destacar que, com mais de 60 mil colaboradores no Brasil, é um dos maiores geradores de emprego do país e realizamos o sonho do primeiro emprego formal de muitos jovens.

Dito isso, vale frisar que a empresa opera seus restaurantes da marca McDonald’s como restaurantes operados pela próprio empresa e com restaurantes franqueados. As receitas da empresa dependem das vendas feitas por restaurantes operados pela empresa e rendimentos de aluguel de restaurantes franqueados. O rendimento do aluguel depende do maior de uma taxa fixa ou de uma percentagem de vendas.

Por fim, desde 2007, quando se consolidou regionalmente, continua apostando nos mesmos compromissos: qualidade alimentar e transparência; geração de emprego formal para jovens; apoio às comunidades; cadeia de abastecimento sustentável e impacto ambiental; Diversidade e Inclusão; inovação de experiências para toda a família, são algumas delas.

Como se inscrever em um dos cargos?

Agora que a lista de vagas da Arcos Dorados já veio à tona, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

