Arianny Celeste provoca seguidores do Instagram com post revelador

Arianny Celeste é conhecida por causar alvoroço nas redes sociais com suas postagens, e sua atividade recente no Instagram reforça essa reputação.

Com uma contagem de seguidores de 3,1 milhões, celeste compartilhou uma foto reveladora de si mesma, que instantaneamente chamou a atenção. Como esperado, a imagem rapidamente ganhou força online, reafirmando sua presença dominante.

O papel de Celeste como rosto principal do UFC a formação de garotas do octógono não é por acaso. Enquanto Brittney Palmer, outra favorita dos fãs, segue de perto, não há dúvida de que Celeste ocupa a posição mais alta.

Ao longo de todo o verão, Celeste manteve o seu ímpeto, e é muito provável que esta sequência se mantenha nos próximos meses.

Na semana anterior, Celeste chamou a atenção das redes sociais com sua última atualização no Instagram, deslumbrando os fãs com sua beleza e presença carismática no mundo das artes marciais mistas.

Celeste foi acompanhado por um amigo

Celeste ganhou grande aclamação e adoração, conquistando vários prêmios de ‘Ring Girl of the Year’ que a estabelecem firmemente como uma personalidade excepcional e multi-talentosa.

No post viral, a cativante Arianny estava vestida com um impressionante maiô rosa que lembra a cor icônica da Barbie, acentuando perfeitamente sua personalidade vibrante.

Ao lado dela nesta série de instantâneos cativantes estava sua amiga e especialista em fitness, Lauren Drain Kagan, contribuindo para um ambiente lúdico e cativante.

Em sua legenda, que habilmente fazia referência ao recente filme com tema da Barbie, Celeste desencadeou um frenesi na mídia social, acumulando rapidamente mais de 10.000 curtidas.