Armored Core 6 Salvar local do arquivo e backup de configuração

A franquia Armored Core, com um legado de ação mecânica envolvente e personalização profunda, tem sido um elemento básico no mundo dos jogos há muito tempo.

Jogando Armored Core 6? Legal! Mas imagine jogar por horas e então, puf, todo o seu progresso acabou. Assustador, certo? É aí que é útil entender onde o jogo salva o progresso (ou salva os arquivos). Este guia está aqui para mostrar exatamente onde encontrar backups do Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Por que o local de salvamento do arquivo do Armored Core 6 é importante?

Pense no arquivo salvo do seu jogo como um diário de todas as suas aventuras no Armored Core 6. Se você perdê-lo, estará perdendo todo o tempo e esforço investido no jogo. Saber onde esse ‘diário’ é mantido pode ajudá-lo a fazer cópias (ou backups) e manter o progresso do jogo seguro. Além disso, se você quiser jogar em outro dispositivo, saber onde está o arquivo salvo pode mudar o jogo!

Etapas rápidas para encontrar os locais de backup

Antes de mergulhar nos locais exatos, há algumas etapas preliminares a serem lembradas:

Versão do jogo : certifique-se de ter a versão mais recente do jogo instalada. Às vezes, as atualizações podem alterar o local de salvamento ou a forma como os arquivos são armazenados.

: certifique-se de ter a versão mais recente do jogo instalada. Às vezes, as atualizações podem alterar o local de salvamento ou a forma como os arquivos são armazenados. Pastas ocultas: Alguns arquivos salvos podem estar localizados em pastas ocultas no seu dispositivo, especialmente em PCs. Certifique-se de ter a opção de visualizar pastas ocultas ativada.

Alguns arquivos salvos podem estar localizados em pastas ocultas no seu dispositivo, especialmente em PCs. Certifique-se de ter a opção de visualizar pastas ocultas ativada. Salva na nuvem: Algumas plataformas oferecem recursos de economia na nuvem. É bom estar ciente disso, pois às vezes o backup dos seus arquivos salvos pode ser feito automaticamente online, em vez de no seu dispositivo local.

Onde está localizado o arquivo salvo do Armored Core 6? -Localização do arquivo de backup e configuração

Vamos descobrir onde seus salvamentos de Armored Core 6: Fires of Rubicon estão guardados em seu PC, Xbox ou PS5!

Para PC:

Normalmente, os jogos de PC armazenam seus arquivos salvos no diretório “Meus Documentos” ou “AppData”. Para Armored Core 6, navegue até:

C:\Users\[YourUsername]\Documents\ArmoredCore6\Saves\

C:\Users\[YourUsername]\AppData\Roaming\ArmoredCore6\Saves\

Certifique-se de substituir ‘[YourUsername]’ pelo nome de usuário real no seu computador.

Para Xbox:

Os arquivos salvos no Xbox geralmente são armazenados na nuvem para quem tem o Xbox Live. No entanto, se você precisar acessá-los por qualquer motivo:

Navegar para ‘ Meus jogos e aplicativos ‘da casa do Xbox.

‘da casa do Xbox. Localize e selecione ‘ Núcleo Blindado 6 ‘.

‘. Aperte o ‘ Cardápio ‘ no seu controlador e selecione ‘ Gerenciar jogo ‘.

‘ no seu controlador e selecione ‘ ‘. Aqui, você deveria ver ‘Dados salvos‘.

O local de salvamento no seu USB será: [Your Gamertag]\Local Saved Games\BANDAI NAMCO Entertainment\Armored Core VI .

Para PS4/PS5:

O PlayStation 4 e 5 utiliza salvamentos na nuvem (para membros do PS Plus) e salvamentos locais. Para encontrar seu salvamento local:

Na tela inicial do PS4, selecione Configurações .

. Escolha o aplicativo Gerenciamento de dados salvos > Dados salvos no armazenamento do sistema.

> Clique em Copiar para dispositivo de armazenamento USB.

Localize e selecione os dados salvos para Armored Core VI.

Depois de copiá-los para um USB, os arquivos salvos residirão na seguinte pasta: /savedata/[Your PSN ID]/Armored Core VI .

Steam: Local do arquivo salvo do Armored Core 6

Lance seu Cliente Steam.

Clique em ‘ Biblioteca ‘.

‘. Encontre e clique com o botão direito em ‘ Núcleo Blindado 6 ‘.

‘. Selecione ‘ Propriedades ‘.

‘. Clique no ‘ Ficheiros locais ‘ aba.

‘ aba. Bater ‘ Navegar pelos arquivos locais ‘.

‘. Procurando por um ‘Economizar‘ ou pasta semelhante.

Follow this path: \Steam\steamapps\common\Armored Core VI\SavedGame.

Seus arquivos salvos estarão ali. Para maior segurança, copie esses arquivos para outro local, como uma unidade USB.

Observação: Lembre-se de que o local exato pode mudar com base na versão do seu jogo ou sistema operacional. Sempre use um explorador de arquivos para uma pesquisa mais fácil. Backups regulares são recomendados por segurança!

Conclusão