Arremessador do Rays, Shane McClanahan, fora até 2025, fará segunda cirurgia de Tommy John

TO Tampa Bay Rays recebeu más notícias Terça-feira como foi confirmado que o arremessador Shane McClanahan vai ter que passar cirurgia tommy john na próxima semana e espera-se que ele perca todo o temporada 2024.

raios gerente Kevin Cash entregou a notícia à mídia antes do jogo do time em São Francisco contra os Gigantes.

Problemas de lesão de McClanahan

Segundo relatos, o raios procurou opiniões diferentes sobre McClanahan’s lesão antes de optar pela cirurgia, a fim de dar a sua arremessador de 26 anos a melhor chance de voltar mais forte.

Esta é a segunda vez que o craque canhoto terá cirurgia tommy john. Ele foi afastado dos gramados em sua temporada de estreia no Universidade do Sul da Flórida em 2016.

O jarro foi colocado no Lista de feridos de 15 dias depois de sentir um aperto no antebraço esquerdo em 2 de agosto depois de jogar contra o Yankees.

O raios consultou vários médicos e decidiu que perderia o resto do temporada 2023mas foi até hoje que a equipe decidiu cirurgia como a melhor opção para o jovem rebatedor.

McClanahan foi afastado antes desta temporada devido a problemas com lesões. O arremessador perdeu algumas semanas em Junho e Julho com “aperto no meio das costas”.

Rays sentirá falta de McClanahan em sua rotação de arremesso

Baía de Tampa foi duramente atingido por lesões em seu grupo de arremessadores, pois nunca conseguiu uma volta completa de seu cinco entradas nesta temporada, mas notícias de McClanahan’s a cirurgia é o maior golpe até agora.

McClanahan também é o segundo raios jogador que vai conseguir cirurgia tommy john como Jeffrey Springs, 30 anos passou por procedimento em abril.

Então mais tarde em Julhodestro Drew Rasmussen tinha que ter um “braçadeira interna híbrida” procedimento que o deixará fora até verão 2024.

O raios continuará a contar com cinco arremessadores para resolver o resto do 2023 temporada regular: Glasnow, Eflin, Zack Littell, Aaron Civale e o novato Taj Bradley.

Baía de Tampa está atualmente em segundo lugar no AL Divisão Leste com um registro de 74-49 e são cinco jogos de volta de um Ponto do Wild Card.