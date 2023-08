Arsenal vence o Manchester City nos pênaltis no Community Shield

O Arsenal derrotou o Manchester City nos pênaltis para conquistar seu quinto título do Community Shield na última década.

Os Sky Blues abriram o placar com Cole Palmermas Leandro TrossardO empate de s nos acréscimos levou o jogo para os pênaltis.

Cidade de Manchester dominou a bola no primeiro tempo, mas lutou para criar chances de qualidade.

Os Gunners viram a contratação de verão Kai Havertz e Gabriel Martinelli perca uma chance cada antes da marca de meia hora.

O internacional alemão desperdiçou uma segunda oportunidade de golo pouco antes do intervalo, quando foi impedido por Stefan Ortega.

Pep GuardiolaOs homens de ‘s tiveram um início forte no segundo tempo, com Aaron Ramsdale fazendo um save para prevenir John Stones‘ cabeceamento de terminar no fundo da rede.

Cole Palmer (C), do Manchester City, comemora com os companheiros após marcarTOLGA AKMENEFE

O treinador catalão substituiu Erling Haaland com Cole Palmer aos 64 minutos e sua decisão valeu a pena, já que o talentoso atacante abriu o placar nove minutos depois.

Arsenal pressionou pelo empate e conseguiu igualar o placar aos 11 minutos do tempo de compensação, quando Bukayo Saka encontrado Trossardcujo golpe desviado passou Ortega.

Jogadores do Arsenal comemoram após gol de Leandro TrossardKirsty WigglesworthPA

O jogo foi direto para os pênaltis, onde Kevin de Bruyne acertou o travessão e Rodri falhou em vencer Ramsdale.

Arsenal não errou na hora, com Martin Odegaard, Trossard, Saka e Fábio Vieira pegando um cada um para ajudar os Artilheiros a conquistar o Escudo da Comunidade.

Declan Rice conquista primeiro troféu do Arsenal

“Estou animado, foi isso que imaginei quando entrei” Arsenal meio-campista Declan Rice disse ITV.

“O City nos deu o que esperávamos, mas estou animado, muito feliz. Você tem que ter paciência contra eles, você tem que ter minijogos dentro do jogo contra eles, como o técnico nos disse antes.

“Vencer hoje é a minha primeira pelo clube.

“Sinto que cresci muito nas últimas três semanas. Há muita informação para absorver do que o treinador quer. Estou ansioso para aprender e continuar melhorando.

“Tenho certeza que podemos conseguir qualquer coisa nesta temporada, só precisamos manter o foco.”