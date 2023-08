As 3 palavras que a namorada de Colin Kaepernick dedicou à NFL durante a jornada do QB

Colin Kaepernick tem feito rondas na mídia para informar ao mundo sobre seu interesse em voltar à NFL e, ao fazê-lo, o ex-jogador San Francisco 49ers QB também reconheceu o apoio de sua namorada durante esses tempos.

Nessa, está com Kaepernick há muito tempo, nos bons e maus momentos ao lado do jogador que virou ativista. Recentemente, postou um vídeo de O treinamento de Colin na sede da Nike em Portland, Oregon.

Nessa adicionou um vídeo do treinamento de Colin Kaepernick na Nike HQ

Nessa escreveu três palavras simples na legenda do vídeo, como uma mensagem para a NFL, ela postou “DISCIPLINA. DISCIPLINA. DISCIPLINA.” Como parte da mensagem, ela também adicionou hashtags que explicavam mais sobre o que estava acontecendo e a preparação que Kaepernick suportou até agora.

Como parte da campanha em andamento para reconquistar uma vaga em um time profissional da NFL, Kaepernick vem treinando normalmente e é embaixador da marca Nike, com a mensagem “AINDA PRONTO. STILL 4:30 AM TREINO #STILLWITHKAP” Nessa reiterou seu apoio a Kap.

Colin Kaepernick ainda tem fortes apoiadores

Enquanto isso, os fãs ainda estão torcendo por Kap, ao mesmo tempo em que são realistas sobre as dificuldades que ele tem. “É uma pena que ele tenha que provar a si mesmo novamente, é óbvio que ele é bom, espero que ele acabe em um time que o mostre muito, provavelmente Washington.“, escreveu um apoiador.

Outros também reconheceram seu sacrifício “Ame para sempre este homem por entrar naquele fogo sozinho. Sacrificou-se para inspirar os outros. Um herói vivo, meus filhos sempre saberão o nome desse homem.”

Colin mencionou que o apoio de Nessa foi fundamental para que ela fosse uma pessoa equilibrada e pressionasse por seu retorno ao NFL. Algumas semanas atrás, Kaepernick foi destaque em um vídeo audível no Instagram em que Nessa, expressou sua emoção e admiração, escrevendo, “Amo seu sorriso e alegria.” As palavras de encorajamento dela servem como um testemunho da força de seu relacionamento e da crença dela nas habilidades dele.