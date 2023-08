As 3 principais maneiras de mover a barra de ferramentas do Microsoft Outlook de um lado para o outro

O Microsoft Outlook passou por muitas alterações recentemente, incluindo uma alteração na posição da barra de ferramentas. Os usuários notaram que a barra de ferramentas do Outlook foi deslocada da parte inferior para o lado esquerdo. Embora muitos usuários tenham aceitado a alteração e estejam de acordo com ela, alguns desejam mover a posição da barra de ferramentas do Outlook de volta para a parte inferior. O Outlook permite que os usuários personalizem a barra de ferramentas e alterem sua posição de acordo com a preferência do usuário. Este artigo irá orientá-lo sobre como mover a barra de ferramentas do Outlook de um lado para o outro.

Maneiras de mover a barra de navegação do Outlook de um lado para o outro

Você pode personalizar a barra de ferramentas do Outlook e adicionar comandos e atalhos a ela. Se você deseja mover a barra de ferramentas do Outlook de um lado para o outro, veja como fazer isso:

Mover a barra de navegação do Outlook de um lado para o outro usando o modo de segurança do Outlook

Usar o Outlook no modo de segurança permitirá que você mova a barra de ferramentas do Outlook de um lado para o outro. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Primeiro, desative o Microsoft Outlook antes de continuar com a próxima etapa.

Agora, abra o Caixa de Diálogo Executar pressionando Windows + R combinação de teclas.

Aqui, digite outlook.exe /safe e clique em OK . Isso abrirá o Outlook no modo de segurança.

Clique no padrão Panorama opção no Escolha a Janela ; Clique em OK .

você vai ver o Em breve alternar no canto superior direito; Desligue isso.

Agora, saia do Outlook para sair do modo de segurança.

Depois de sair do Outlook no modo de segurança, inicie Panorama da maneira normal.

Mova a barra de ferramentas do Outlook de um lado para o outro desmarcando a caixa de seleção Mostrar aplicativos no Outlook

Outra maneira de mover a barra de ferramentas do Outlook de um lado para o outro é desmarcando a opção Mostrar aplicativos na caixa de seleção do Outlook. Você pode continuar com este método se as etapas acima não funcionarem. Siga as etapas abaixo para fazer isso-

aperte o janelas tecla no seu teclado e procure por Microsoft Outlook . Imprensa Digitar para iniciar o Microsoft Outlook.

Clique no Arquivo botão na barra superior e, em seguida, clique em Opções .

A seguir, clique no Avançado aba.

Debaixo de Painéis do Outlook guia, você verá o Mostrar aplicativos no Outlook caixa de seleção; desmarque-o.

Agora, clique em OK para salvar as alterações.

Você verá um prompt para reiniciar o Outlook; Clique em OK . Isso reiniciará o Outlook.

Uma vez feito isso, a barra de ferramentas será movida da lateral para a parte inferior.

Mova a barra de ferramentas do Outlook de um lado para o outro alterando o registro

Você faz as alterações no Registro para desfazer todas as alterações feitas no Outlook com a nova atualização, inclusive a alteração na posição da Barra de Ferramentas de baixo para a esquerda. Você pode seguir este método se o método acima não funcionar. É assim que você pode fazer isso-

Imprensa Windows + R combinação de teclas para abrir o Caixa de Diálogo Executar . Tipo regedit na caixa de diálogo Executar e clique em OK . Isso abrirá o Editor do Registro no seu PC.

Navegue até o seguinte caminho no Editor do Registro-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\ExperimentEcs\Overrides Aqui, no lado direito, procure por Microsoft.Office.Outlook.Hub.HubBar corda.

Se você não vir a string acima, clique com o botão direito do mouse no espaço vazio, passe o mouse sobre Novo e, em seguida, clique em Valor da sequência . Defina o nome do novo valor de string como Microsoft.Office.Outlook.Hub.HubBar

Clique duas vezes na nova string que você criou para editá-la.

Debaixo de Dados do valor tipo Falso e clique em OK .

Agora, feche o Editor do Registro e reinicie o seu PC.

Depois de concluído, inicie o aplicativo Outlook e a barra de ferramentas deve ser movida para a parte inferior.

Conclusão

Essas foram todas as maneiras de mover a barra de ferramentas do Outlook da lateral para a parte inferior. Se você não gosta da nova posição da barra de ferramentas do Outlook e deseja restaurá-la para baixo, pode fazê-lo seguindo as etapas acima no artigo.

