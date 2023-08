As 5 principais maneiras de corrigir o código de erro Med 4005 no Crunchyroll

Crunchyroll é uma plataforma adorada pelos entusiastas de anime, oferecendo uma vasta biblioteca de programas e filmes populares do Japão. Mas, como acontece com qualquer plataforma digital, os usuários ocasionalmente encontram problemas. Um desses erros que tem ganhado atenção ultimamente é a mensagem “Algo deu errado”, acompanhada pelo código de erro MED 4005. Se você está enfrentando esse problema, não está sozinho. Vamos ver o que causa esse erro e como corrigi-lo.

Ative o Crunchyroll, a popular plataforma de streaming para entusiastas de anime, ocasionalmente encontra falhas. Um desses erros comuns é o MED 4005. É o tipo de desmancha-prazeres que aparece justamente quando você está prestes a começar o próximo episódio do seu anime favorito. Mas por que isso acontece? 🤔

Por que estou recebendo o código de erro MED 4005 no Crunchyroll?

Compreender a causa do erro pode ajudar a solucioná-lo de forma mais eficaz. Aqui estão alguns dos motivos comuns:

Cache e Cookies: Com o tempo, os cookies e o cache armazenados podem ficar corrompidos ou desatualizados, causando erros ao carregar plataformas de streaming como o Crunchyroll.

Problemas de conexão de rede: uma conexão instável ou fraca pode causar erros de streaming.

Compatibilidade do navegador: Nem todos os navegadores são otimizados para Crunchyroll. A plataforma pode apresentar problemas com determinados navegadores.

Aplicativo desatualizado: se você estiver usando o aplicativo Crunchyroll, uma versão mais antiga pode ser incompatível com alguns arquivos de mídia ou com os recursos mais recentes da plataforma.

Interrupções do servidor: Às vezes, o erro não é do seu lado, mas um problema do lado do servidor.

Plug-ins desatualizados: Plugins desatualizados ou incompatíveis podem interferir no streaming.

Problemas de DNS: O DNS da sua internet pode não estar buscando o site corretamente.

Corrigir Crunchyroll Code Med 4005 – Algo deu errado, erro

Tudo bem, chega de entender o problema. Vamos consertar isso! Aqui está um roteiro para corrigir o erro Crunchyroll Code Med 4005.

Falhas de transmissão 🔧

Falhas de streaming são pequenas interrupções imprevistas durante a transmissão ou recebimento do conteúdo. O que eles são? Às vezes, devido a vários motivos, como sobrecargas do servidor, pequenos bugs no software de streaming ou interrupções na transferência de dados, o processo de streaming pode apresentar soluços, conhecidos como falhas.

Como eles afetam? Essas falhas podem se manifestar de diferentes maneiras – congelamento do vídeo, atraso no áudio, pixelização ou até mesmo desconexões temporárias.

Resolução: Muitas vezes, a maneira mais fácil de resolver essas falhas é atualizando a página de streaming, fechando e reabrindo o aplicativo ou reiniciando o dispositivo. Se as falhas forem do lado do servidor, é melhor esperar um pouco e tentar acessar o conteúdo mais tarde.

Verifique o status do servidor aqui.

Reinstale o aplicativo Crunchyroll

Às vezes, a solução mais eficaz é começar do zero. Por que reinstalar? Com o tempo, os arquivos do aplicativo podem ser corrompidos, as configurações podem entrar em conflito ou as atualizações recentes podem não ter sido instaladas corretamente. A reinstalação essencialmente fornece uma lousa em branco.

Desinstalando: navegue até as configurações ou lista de aplicativos do seu dispositivo. Selecione Crunchyroll e escolha a opção de desinstalar.

Baixando novamente: acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo, pesquise Crunchyroll e baixe a versão mais recente.

Faça login novamente: Após a instalação, insira suas credenciais e continue assistindo.

Atualize e reinicie o navegador

Às vezes, as ações mais simples podem fazer maravilhas. O navegador pode não ter carregado o conteúdo corretamente devido a falhas temporárias ou interrupções de conectividade.

Refrescante: Na maioria dos navegadores, você pode simplesmente pressionar o botão 'atualizar' ao lado da barra de endereço ou pressione Ctrl + R (janelas) ou Cmd + R (Mac) para recarregar a página.

Reiniciando: Feche o navegador completamente e abra-o novamente. Esta ação limpa todos os dados da sessão e fornece um ambiente novo para sua plataforma de streaming.

Desative extensões no navegador Chrome

Muitas vezes, as extensões podem interferir no funcionamento de determinados sites. Algumas extensões, especialmente bloqueadores de anúncios ou aquelas que gerenciam scripts, podem causar mau funcionamento de plataformas de streaming como o Crunchyroll.

Abra o Chrome e clique nos três pontos verticais no canto superior direito.

Pairar sobre 'Mais ferramentas' e selecione 'Extensões'.

e selecione ‘ ‘. Você verá uma lista de todas as suas extensões.

Desative aqueles que você suspeita que possam estar causando o problema. Você sempre pode ativá-los novamente mais tarde.

Tente usar VPN

Algum conteúdo pode ser restrito geograficamente ou sua rede local pode ter problemas para se conectar aos servidores da Crunchyroll. Uma VPN permite alterar sua localização virtual e pode fornecer uma conexão mais estável.

Escolha um serviço VPN confiável e inscreva-se nesta lista.

Baixe e instale o aplicativo VPN no seu dispositivo.

Inicie a VPN e conecte-se a um servidor (de preferência em um local onde o conteúdo não seja restrito).

Uma vez conectado, tente acessar o Crunchyroll.

Da mesa do autor

Todo mundo enfrenta problemas técnicos de vez em quando, como falhas do Crunchyroll. Às vezes, as soluções mais fáceis, como reiniciar ou atualizar, funcionam melhor. Outras vezes, pode ser necessário tentar algo diferente, como desligar as ferramentas do navegador ou usar uma VPN. À medida que usamos mais tecnologia, certamente teremos problemas. Mas lembre-se, sempre há uma solução disponível. Então, da próxima vez que sua transmissão parar, fique calmo e tente estes truques. Com um pouco de paciência, você voltará a assistir em pouco tempo.

