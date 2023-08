As 6 principais maneiras de corrigir ‘Não há dados disponíveis’ no Facebook em 2023

Enfrentando o problema ‘Sem dados disponíveis’ no Facebook? O Facebook é a maior plataforma de mídia social do mundo, onde você pode se conectar com seus amigos, compartilhar vídeos e fotos, participar de grupos e fazer muitas outras coisas com facilidade.

Mas, às vezes, quando os usuários clicam no botão de curtir para ver quem gostou da postagem, ele exibe a mensagem ‘Nenhum dado disponível’. Isso certamente os incomodará e eles se perguntarão se existem bugs ou falhas.

Portanto, se você também enfrenta o mesmo problema, este guia é para você. Aqui, vamos ajudá-lo a aprender como corrigir ‘Nenhum dado disponível’ no Facebook para que você possa se livrar rapidamente do problema.

Esse erro pode ser causado por vários motivos, como velocidade lenta da Internet, servidor inativo etc. Além disso, também é possível que a pessoa que reagiu à postagem tenha bloqueado você.

No entanto, para ajudá-lo a eliminar o problema, compartilhamos abaixo todas as maneiras que você deve seguir uma a uma e uma delas certamente fará o trabalho por você.

1. Verifique sua Internet

A primeira razão por trás do erro ‘Sem dados disponíveis’ no Facebook é a conectividade lenta e instável com a Internet.

Portanto, você deve primeiro garantir que a velocidade da sua Internet seja suficiente. Para isso, você pode visitar outros sites como o YouTube ou sites de medição como o Fast.com para analisar sua internet.

Se você encontrar algum problema com ele, reinicie o roteador e entre em contato com o provedor de serviços de Internet para que ele forneça uma melhor cobertura ou também opte por atualizar seu plano.

Por ser uma empresa dependente de tecnologia, o Facebook costuma cair e apresentar diferentes problemas, e você pode ver o ‘Nenhum dado disponível‘ erro. Você pode visitar o Downdetector para verificar os servidores do Facebook.

Se o servidor estiver inoperante, você não pode fazer nada além de esperar até que seja corrigido automaticamente. Se o servidor estiver funcionando, siga as outras correções abaixo.

3. Saia e faça login novamente

Se a velocidade da sua internet for suficiente e o servidor do Facebook estiver ativo, você pode tentar sair da sua conta do Facebook e fazer login novamente depois de esperar algum tempo.

Essa prática geralmente ajuda os usuários a eliminar pequenos bugs e falhas e também pode ajudá-lo a corrigir o problema ‘Sem dados disponíveis’.

Fazer isso,

Primeiro, abra o aplicativo do Facebook e toque nas três linhas no canto superior direito.

Em seguida, role para baixo até o final e toque em Sair .

Feito isso, reinicie o aplicativo e entre na sua conta do Facebook.

4. Limpe o Cache

Dados armazenados em cache corrompidos podem causar vários problemas, incluindo o erro ‘Nenhum dado disponível’ do Facebook. Portanto, vale a pena tentar limpar o cache do aplicativo do Facebook ou do navegador.

O processo é diferente para Android e iPhone, por isso compartilhamos sobre ambos que você pode verificar de acordo com suas necessidades.

No Android:

Primeiro, abra o Configurações aplicativo em seu dispositivo Android.

Em seguida, navegue até o aplicativos seção.

Depois disso, localize o Facebook app na lista de aplicativos instalados.

Em seguida, selecione o Armazenar opção.

Por fim, clique em Limpar cache .

No iPhone:

Você não tem a opção de limpar o cache dos aplicativos no iOS. Se você quiser limpar o cache do aplicativo, precisará reinstalá-lo.

Observação- Se você estiver usando o Facebook no navegador, precisará limpar o cache desse navegador.

Se você estiver em uma versão mais antiga do Facebook, isso pode mostrar problemas de aluguel, incluindo o erro ‘Sem dados disponíveis’. Portanto, desinstalá-lo removerá todos os arquivos residuais e instalar a nova versão os substituirá por novos.

No Android:

Abrir Configurações .

Então vá para aplicativos .

Depois disso, localize o aplicativo do Facebook na lista de aplicativos instalados.

Em seguida, acerte o Desinstalar botão e confirme sua solicitação para prosseguir.

Depois disso, abra o Google Play Store, procure o aplicativo do Facebook e toque no botão Instalar botão.

No iPhone:

Localize o aplicativo do Facebook na tela inicial e segure-o por algum tempo.

Ele mostrará diferentes opções e você deve tocar em Remover Aplicativo.

Agora, depois que o aplicativo for desinstalado, abra o Loja de aplicativos .

Em seguida, procure pelo Facebook e instale-o novamente no seu dispositivo.

Este erro ‘Nenhum dado disponível’ não aparece na versão web do Facebook, portanto, se alguma das soluções acima não ajudar a resolver o problema, será melhor você mudar para o site do Facebook.

Você pode usar qualquer navegador em seu telefone ou PC e abrir o Facebook nele. Entre na sua conta usando credenciais e você não enfrentará mais o problema.

Conclusão

Então, essas foram as soluções que você pode tentar corrigir ‘Não há dados disponíveis’ no Facebook. Espero que você tenha eliminado o problema com sucesso. Se você ainda tiver dúvidas, sinta-se à vontade para deixar nos comentários abaixo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: