As 6 principais maneiras de corrigir o erro Nvidia GeForce Experience 0x0003

O GeForce Experience é um dos melhores softwares que você pode usar para aprimorar sua experiência de jogo em qualquer PC com Windows. Ele fornece aos seus usuários recursos incomparáveis. No entanto, vários usuários do Windows relataram que este software trava devido a um código de erro 0x0003, e isso parece muito incômodo, especialmente para os jogadores.

Encontrando o Código de erro Nvidia GeForce 0X0003 no Windows pode ser frustrante, mas não tema! Este guia abrangente de solução de problemas ajudará você a entender o erro e fornecer soluções eficazes para colocar sua placa de vídeo Nvidia GeForce de volta nos trilhos.

Uma caixa de diálogo com a mensagem ‘Algo deu errado. Tente reiniciar o seu PC e, em seguida, inicie o GeForce Experience. Código de erro: 0x0003‘ é exibido ao fechar esta caixa de diálogo, o software trava.

O código de erro 0X0003 na atualização do GeForce é um problema comum que ocorre quando há problemas com o driver gráfico da Nvidia ou serviços relacionados. Este erro pode impedir que você acesse o aplicativo GeForce Experience e pode levar a problemas de desempenho com sua GPU.

Como corrijo o código de erro Nvidia Experience 0x0003?

Antes de se aprofundar nas soluções, execute estas pré-verificações rápidas:

Corrigir o erro Nvidia GeForce Experience 0x0003

Reinicie o GeForce Experience

Para reiniciar o GeForce Experience, você deve enviar todas as tarefas da NVIDIA em execução em segundo plano. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Passo 1- Lançar Gerenciador de tarefas no seu computador com Windows.

Passo 2- Selecione todas as tarefas da NVIDIA e, em seguida, clique no botão ‘Finalizar tarefa‘ botão.

Etapa 3- Agora, clique com o botão direito do mouse no ícone GeForce Experience e selecione ‘Executar como administrador opção.

O código de erro GeForce Experience 0x0003 deve ser corrigido. Se não, vá em frente com o próximo método.

Permitir Nvidia Telemetry Container

Vários usuários do GeForce Experience relataram que, após permitir que o Nvidia Telemetry Service interaja com a área de trabalho, esse erro é corrigido.

Passo 1- Lançar ‘Correr‘ no seu PC com Windows.

Passo 2- Tipo ‘services.msc‘ este comando em sua caixa de texto e pressione Enter.

Etapa 3- Procurar ‘Contêiner de Telemetria NVIDIA‘ na lista e clique com o botão direito nele. Em seguida, selecione ‘Propriedades‘ na caixa suspensa.

Passo 4- Vou ao ‘Entrar‘ guia e marque a caixa de seleção para o ‘Permitir que o serviço interaja com a área de trabalho opção.

Passo 5- Em seguida, clique em Aplicar e OK botões para salvar as alterações. Além disso, verifique se o NVIDIA Telemetry Container está em execução.

Caso contrário, clique com o botão direito do mouse nos seguintes serviços GeForce Experience e selecione Iniciar.

NVIDIA Display Container LS NVIDIA NetworkService Container NVIDIA LocalSystem Container

Redefina as configurações do adaptador de rede.

Passo 1- Lançar Prompt de comando no seu PC com Windows, com Administrador privilégios.

Passo 2- Digite o comando listado abaixo no prompt de comando e pressione Enter.

netsh winsock reset

Etapa 3- Assim que o processo estiver concluído, reinicie o seu PC.

Agora, verifique se o código de erro GeForce Experience 0x0003 foi corrigido. Se não, vá em frente com o próximo método.

Passo 1- Lançar Gerenciador de Dispositivos no seu computador com Windows.

Passo 2- Expandir Adaptadores de vídeo e clique com o botão direito do mouse no Placa de vídeo opção.

Etapa 3- Em seguida, selecione o Atualizar opção de driver na caixa suspensa que aparece na tela.

Depois que os drivers forem atualizados, reinicie o seu PC. O código de erro GeForce Experience 0x0003 deve ser corrigido.

No seu PC, vá para Configurações >> Atualização e segurança >> Windows Update >> Verifique se há atualizações. Se você notar alguma atualização pendente, instale-a e, em seguida, reinicie o seu PC.

Método 6: Reinstale o GeForce Experience

Se nenhum dos itens listados abaixo funcionar, siga as etapas listadas abaixo.

Tudo o que você precisa fazer é desinstalar o GeForce Experience do seu PC e reinstalá-lo em seu site oficial. Você não enfrentará mais o código de erro GeForce Experience 0x0003.

Algumas perguntas frequentes: Q1. O que significa o código de erro NVIDIA GeForce Experience 0x0003? Código de erro 0x0003 GeForce Experience significa que os arquivos do driver da sua placa gráfica NVIDIA estão corrompidos e não é possível localizá-los. Q2. O código de erro NVIDIA GeForce Experience 0x0003 é um vírus? Não. É um erro legítimo causado por vários fatores. Se você encontrar esse erro, não poderá usar o NVIDIA GeForce Experience e seus recursos. Q3. Como corrigir o código de erro GeForce Experience 0x0003? Há um punhado de métodos que você pode usar para corrigir esse erro. Os métodos listados acima são algumas das maneiras mais fáceis de corrigir o código de erro GeForce Experience 0x0003.

Conclusão:

Seguindo as correções passo a passo mencionadas acima, você pode efetivamente resolver o Código de erro GeForce 0X0003 em seu sistema Windows. Lembre-se de manter seus drivers gráficos atualizados e realizar manutenção regular do sistema para evitar problemas semelhantes no futuro. Agora, desfrute de jogos ininterruptos e experiências multimídia com sua placa de vídeo Nvidia GeForce!