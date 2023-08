As 6 principais maneiras de corrigir o problema do Pokemon Bank que não está funcionando (2023)

Pokemon Bank é a coisa mais popular para todos os amantes de Pokémon; que lhes permite adicionar facilmente todas as gerações anteriores de Pokémon através dos jogos Nintendo 3DS ao serviço de nuvem. Foi introduzido para usuários do Nintendo Switch e oferecido a eles por meio de uma assinatura.

Mas, recentemente, muitos usuários relataram problemas para acessar a plataforma. Sem dúvida, será uma preocupação para todos os fãs, pois esse erro os incomodará e estragará seu humor.

Se você encontrar o erro semelhante, este guia certamente o ajudará. Aqui, compartilharei algumas maneiras de corrigir sem esforço o problema ‘Banco Pokémon não está funcionando’.

Corrigir o problema do Pokemon Bank que não está funcionando 2023

Se o Pokemon Bank não estiver funcionando, pode ser devido ao tempo de inatividade do servidor, internet lenta, credenciais de login incorretas, conta desativada ou serviços de terceiros interferindo em segundo plano.

1. Manutenção do Servidor

A primeira razão por trás do problema ‘Pokemon Bank Not Working’ é que seus servidores estão em manutenção; assim, não é acessível.

Nesse caso, você pode esperar até que o problema seja resolvido, pois você não tem nada a ver com isso. Portanto, deixe a equipe responsável corrigir os problemas relacionados ao servidor e tente novamente mais tarde.

Mas depois de esperar um pouco, se você ainda não conseguir usar o Pokemon Bank corretamente, não se preocupe; existem algumas outras correções abaixo que você precisa seguir uma a uma.

2. Conectividade lenta com a Internet

Se a sua conexão com a Internet não for estável ou rápida o suficiente, você enfrentará vários problemas para acessar o Pokemon Bank, como não atualizar a página, incapacidade de fazer login, etc.

Portanto, será uma boa ideia testar a velocidade da sua internet visitando Fast.com e SpeedTest.net.

Se você diagnosticar algum problema com ele, reinicie o roteador ou modem. Se isso também não funcionar, será melhor conectar-se ao seu provedor de serviços de Internet para obter uma melhor cobertura ou atualizar seu plano atual com melhor velocidade.

3. Credenciais de login incorretas

Você também pode inserir as credenciais erradas ao fazer login na sua conta do Pokemon Bank. Este erro fará você especular sobre erros como erros de servidor.

Portanto, verifique os detalhes e faça login na sua conta novamente. Você também terá a opção de redefinir sua senha na página de login.

4. Conta desativada

Se alguma das soluções acima não ajudar a resolver o problema, é possível que sua conta do Pokemon Bank esteja desativada ou suspensa. Eles fazem isso se algum usuário violar seus termos e políticas.

Esse banimento pode ser temporário ou permanente, e você saberá o que aconteceu com sua conta enviando um e-mail para eles ou conectando-os por meio de identificadores de mídia social.

Se sua conta estiver desativada, você pode solicitar que eles a reativem para que você possa usá-la novamente como antes.

5. Verifique a compatibilidade

Se você estiver tentando fazer login em uma conta do Pokemon Bank em um novo dispositivo, verifique se é compatível. Mas, se você o estava usando em seu dispositivo anteriormente, a preocupação com a compatibilidade não existiria. No entanto, se for um dispositivo novo e você não conseguir fazer login, deve ser incompatível lá.

6. Interferência do Programa de Fundo

Você pode executar muitos programas ou aplicativos em segundo plano no seu dispositivo, o que pode interferir no processo de funcionamento do Pokemon Bank e impedir que ele funcione corretamente.

Então, certamente valerá a pena parar todos os aplicativos rodando em segundo plano e tentar usar o Pokemon Bank novamente.

Conclusão

Então, essas foram as maneiras de corrigir o problema do ‘Pokemon Bank Not Working’ rapidamente. Espero que, com as correções fornecidas acima, você tenha se livrado do problema agora. Se você ainda tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me informar nos comentários abaixo.

perguntas frequentes

Por que ocorre o erro de comunicação do Pokemon Bank?

Muitos usuários enfrentam esse “erro de comunicação” ao acessá-lo em seus dispositivos, e o único motivo por trás disso é que os servidores estão inativos.

O Pokemon Bank não funciona mais?

Conforme relatado, a Nintendo fechou o 3DS eShop, e os usuários que baixaram o Pokemon Bank e o Poke Transporter antes do prazo terão acesso às criaturas; caso contrário, eles os perderão.

Qual Pokémon não pode ser trocado?

Pokémon lendários, como Pokémon míticos, não podem ser trocados. Mas você pode trocar Meltan e Melmetal, embora sejam lendários.

